Evo kako su napravili program ove godine, tako da si možete unaprijed rezervirati predstave koje želite

4.7. ned. u 21h FEŠTA

Autorski projekt (tekst i režija) Josipe Anković i Josipa Ledine

Igraju: Josipa Anković i Josip Ledina

5.7. pon. u 21h PLUĆA

Koprodukcija Teatra EXIT i Gradskog kazališta Sisak

Tekst: Duncan MacMillan

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Jadranka Đokić i Amar Bukvić

8.7. čet. u 21h KRALJEVSTVO MOJE (ZA POČETNIKE)

Produkcija: Ludens Teatar i Teatar EXIT

Tekst: David Javerbaum

Režija: Ivan Goran Vitez

Igraju: Janko Rakoš, Sven Šestak i Enes Vejzović

9.7. pet. u 21h IZLOŽAK BR. 49

Prema tekstu Nipple Jesus: Nick Hornby

Pripremio i izvodi: Damir Poljičak

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

10.7. sub. u 21h IZLOŽAK BR. 49

Prema tekstu Nipple Jesus: Nick Hornby

Pripremio i izvodi: Damir Poljičak

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

12.7. pon. u 21h CABAres CABArei

Režija: Zijah A. Sokolović

Igra: Zijah A. Sokolović

→ online ulaznice



13.7. uto. u 21h LIJEVO DESNO GLUMAC

Režija: Zijah A. Sokolović

Igra: Zijah A. Sokolović

→ online ulaznice



14.7. sri. u 21h FEŠTA

Autorski projekt (tekst i režija) Josipe Anković i Josipa Ledine

Igraju: Josipa Anković i Josip Ledina

15.7. čet. u 21h FEŠTA

Autorski projekt (tekst i režija) Josipe Anković i Josipa Ledine

Igraju: Josipa Anković i Josip Ledina

15.7. čet. u 21h TARTUFFE

Gostovanje: Akademija dramske umjetnosti, Zagreb

Tekst: Moliѐre

Mentori: Krešimir Dolenčić , Dado Ćosić, Maja Marjančić

Igraju: Danijela Evđenić, Rok Jurićić, Rea Kamenski-Bačun, Toma Medvešek, Dea Presečki, Eugen Stjepan Višić, Matej Đurđević, Iva Šimić-Šakoronja

- u dvorani F22 (Frankopanska 22)

16.7. pet. u 21h ŠTO SE BIJELI U GORI ZELENOJ?

Gostovanje: Teatar Kabare Tuzla, Studentska scena ADU Tuzla i Art Centar Ankata

Duodrama rađena po motivima Hasanaginice

Režija: Sadika Kahrimanović Mentor: Damir Altumbabić

Igraju: Sadika Kahrimanović i Feđa Zahirović / Ermin Avdić

- u dvorani F22 (Frankopanska 22)

16.7. pet. u 21h SUSJED

Produkcija: Zagrebački glumački atelje i Teatar EXIT

Prema romanu Marine Vujčić

Prilagodba romana za kazalište: Vesna Tominac Matačić

Režija: Janez Vajevec

Igra: Vesna Tominac Matačić

- u studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)→ online ulaznice

17.7. sub. u 21h UDARNA VIJEST

Gostovanje: Trinidad d.o.o., Novi Sad te Beoart i Kulturni Centra Grad, Beograd

Autorski projekt Marka Grubića i Milene Bogavac

Igraju: Mina Nikolić i Đorđe Živadinović Grgur

- u dvorani F22 (Frankopanska 22)

17.7. sub. u 21h SUSJED

Produkcija: Zagrebački glumački atelje i Teatar EXIT

Prema romanu Marine Vujčić

Prilagodba romana za kazalište: Vesna Tominac Matačić

Režija: Janez Vajevec

Igra: Vesna Tominac Matačić

- u studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

18.7. ned. u 21h VOLIŠ LI ME?

Zagrebački glumački atelje u suradnji sa Studijem Teatra EXIT

Režija: Janez Vajevec

Igraju: Vesna Tominac Matačić i Žiga Čamernik

19.7. pon. u 21h JA,TATA!

Tekst: Bjarni Haukur Thorsson

Režija: Boris Kovačević

Igra: Rakan Rushaidat

Partner predstave: Teatroman

20.7. ut. u 21h KAKO MISLIŠ MENE NEMA?!

Režija: Ivica Boban

Igraju: Amar Bukvić i Filip Juričić

21.7. sri. u 21h SOUNDTRACK ZA FILM KOJI NIJE SNIMLJEN

Gostovanje: RadioTeatar Bajsić i prijatelji, Zagreb

Tekstovi: Nenad Marić aka Kralj Čačka, Nina Bajsić

Dramaturgija: Pavlica Bajsić Brazzoduro

22.7. čet. u 21h KAKO MISLIŠ MENE NEMA?!

Režija: Ivica Boban

Igraju: Amar Bukvić i Filip Juričić

23.7. pet. u 21h NA RUBU PAMETI

Gostovanje: Akademija dramske umjetnosti, Zagreb

Tekst: Miroslav Krleža

Mentor: Tomislav Rališ

Igra: Kristijan Petelin

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

24.7. sub. u 21h NA RUBU PAMETI

Gostovanje: Akademija dramske umjetnosti, Zagreb

Tekst: Miroslav Krleža

Mentor: Tomislav Rališ

Igra: Kristijan Petelin

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

Tekst: Mate Matišić

Režija: Mislav Brečić

Igraju: Krešimir Mikić, Vilim Matula, Branka Trlin, Ana Maras Harmander→ online ulaznice

26.7. pon. u 21h CIJELO TIJELO TU ME BOLIGostovanje: Gradsko pozorište Jazavac, Banja Luka

Tekst i režija: Nikola Pejaković

Igraju: Nikolina Friganović, Velimir Blanić i Ljubica Savanović

27.7. uto. u 21h JA,TATA!

Tekst: Bjarni Haukur Thorsson

Režija: Boris Kovačević

Igra: Rakan Rushaidat

Partner predstave: Teatroman

28.7. sri. u 21h FEŠTA

Autorski projekt (tekst i režija) Josipe Anković i Josipa Ledine

Igraju: Josipa Anković i Josip Ledina

29.7. čet. u 21h MÜNCHHAUSEN

Režija: Boris Kovačević

Igra: Vilim Matula

30.7. pet. u 21h BAŠ TI, BAŠ TU

Gostovanje: Umjetnička družina AUZVINKL

Tekst: Miranda July ("No one belongs here more than you")

Režija: Bruna Bebić

Dramatizacija: Vanja Matujec

Igra: Vanja Matujec

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

31.7. sub. u 21h BAŠ TI, BAŠ TU

Gostovanje: Umjetnička družina AUZVINKL

Tekst: Miranda July

Režija: Bruna Bebić

Dramatizacija: Vanja Matujec

Igra: Vanja Matujec

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

1.8. ned. u 21h CABARET - KONCERT ZA ŽLICE I GITARU

Produkcija: Teatar EXIT i Kazalište Ulysses

Mentori: Rade Šerbedžija i Lenka Udovički

Igraju: Mario Jovev i Nikola Nedić

29.8. ned. u 20h CABARET - KONCERT ZA ŽLICE I GITARU

Produkcija: Teatar EXIT i Kazalište Ulysses

Mentori: Rade Šerbedžija i Lenka Udovički

Igraju: Mario Jovev i Nikola Nedić

31.8. ut. u 20h KAKO MISLIŠ MENE NEMA?!

Režija: Ivica Boban

Igraju: Amar Bukvić i Filip Juričić

1.9. sri. u 20h FEŠTA

Autorski projekt (tekst i režija) Josipe Anković i Josipa Ledine

Igraju: Josipa Anković i Josip Ledina

1.9. sri. u 21h TIHA NOĆ

Tekst: Steven Berkoff ("Harry's Christmas")

Režija: Matko Raguž

Igra: Franjo Dijak

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

2.9. čet. u 20h FEŠTA

Autorski projekt (tekst i režija) Josipe Anković i Josipa Ledine

Igraju: Josipa Anković i Josip Ledina

2.9. čet. u 21h TIHA NOĆ

Tekst: Steven Berkoff ("Harry's Christmas")

Režija: Matko Raguž

Igra: Franjo Dijak

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

3.9. pet. u 21h BUĐENJE

Koprodukcija: Teatar EXIT i Osječko ljeto kulture

Tekst: Brad Birch

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Iva Kraljević i Silvio Mumelaš

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

4.9. sub. u 20h SMISAO ŽIVOTA GOSPODINA LOJTRICE

Gostovanje: Kazalište KNAP

Tekst i režija: Saša Anočić

Igraju: Rakan Rushaidat, Radovan Ruždjak, Živko Anočić

- u Teatru EXIT (Ilica 208)

4.9. sub. u 21h BUĐENJE

Koprodukcija: Teatar EXIT i Osječko ljeto kulture

Tekst: Brad Birch

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Iva Kraljević i Silvio Mumelaš

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

5.9. ned. u 20h PLUĆA

Koprodukcija Teatra EXIT i Gradskog kazališta Sisak

Tekst: Duncan MacMillan

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Jadranka Đokić i Amar Bukvić

5.9. ned. u 21h BUĐENJE

Koprodukcija: Teatar EXIT i Osječko ljeto kulture

Tekst: Brad Birch

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Iva Kraljević i Silvio Mumelaš

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

6.9. pon. u 21h BUĐENJE

Koprodukcija: Teatar EXIT i Osječko ljeto kulture

Tekst: Brad Birch

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Iva Kraljević i Silvio Mumelaš

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

7.9. ut. u 20h KAKO MISLIŠ MENE NEMA?!

Režija: Ivica Boban

Igraju: Amar Bukvić i Filip Juričić

7.9. uto. u 21h BUĐENJE

Koprodukcija: Teatar EXIT i Osječko ljeto kulture

Tekst: Brad Birch

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Iva Kraljević i Silvio Mumelaš

- u Studiju EXIT (Gundulićeva 37/1)

8.9. sri. u 20h JA, TATA!

Tekst: Bjarni Haukur Thorsson

Režija: Boris Kovačević

Igra: Rakan Rushaidat

Partner predstave: Teatroman

9.9. čet. u 20h HOERSPIEL - MALA IGRA ZA SLUŠANJE (I GLEDANJE)

Gostovanje: RadioTeatar Bajsić i prijatelji, Zagreb

Autorski projekt Pavlice Bajsić Brazzoduro

Igraju: Jelena Miholjević, Sven Medvešek, Ivana Starčević, Matija Antolić, Ljubica Letinić, Dino Brazzoduro, Nina Bajsić, Ivan Zelić/Ivor Plužarić/Dalibor Piskrec i Pavlica Bajsić Brazzoduro

11.9. sub. u 20h KONGLOMERACIJA - izbor iz autorskih predstava Saše Anočića

Igraju: ansambli predstava Kauboji, To samo Bog zna, GospOUdinNOUbadi, Smisao života gospodine Lojtrice, Niko i Ništ

Dramaturgija: Pavlica Bajsić Brazzoduro

- u Teatru EXIT (Ilica 208)

12.9. ned. u 20h KONGLOMERACIJA - izbor iz autorskih predstava Saše Ančića

Igraju: ansambli predstava Kauboji, To samo Bog zna, GospOUdinNOUbadi, Smisao života gospodine Lojtrice, Niko i Ništ

Dramaturgija: Pavlica Bajsić Brazzoduro

- u Teatru EXIT (Ilica 208)