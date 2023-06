Ti lijekovi stimuliraju oslobađanje inzulina iz gušterače kada je razina šećera u krvi visoka i pomažu pri odgađanju pražnjenja želuca, što smanjuje osjećaj gladi

Mršavljenje može biti prilično opasna stvar, od problema s prehranom do problema s izgledom, i to stvarno ozbiljnih. Naime, sve više ljudi uzima lijekove za dijebetes kako bi skinuli višak kilograma, no nisu svjesni u što se upuštaju...

Recimo, izrazi "lice od Ozempica" i "stražnjica od Ozempica" sve su popularniji na internetu, a neki ljudi kritiziraju ove lijekove zbog načina na koji brzo i dramatično mijenjaju izgled onih koji ih uzimaju.

Ovi lijekovi mogu izazvati vrlo brzo mršavljenje, a koža na licima, stražnjicama i drugim dijelovima tijela može zbog toga početi izgledati obješeno ili izborano, kaže Andrew Kraftson, klinički profesor u odjelu za endokrinologiju i direktor programa za upravljanje težinom na Sveučilištu Michigan.

"Gubitak težine izazvan ikakvom intervencijom može dovesti do željenih rezultata, odnosno gubitka masnog tkiva," rekao je Kraftson za Health. Dodao je da koža zbog toga može izgledati obješeno jer pokriva manje tkiva.

Evo što stručnjaci kažu o potencijalnim opasnostima obješene kože na licima i stražnjicama onih koji uzimaju Ozempic, ali i o tome kako se nositi s ovom neželjenom nuspojavom mršavljenja.

Promjene na koži nakon gubitka težine

Iako se o Ozempicu najviše govori, postoji nekoliko lijekova koji mogu izazvati obješenu kožu lica i stražnjice.

Ozempic se koristi za liječenje dijabetesa tipa 2, Wegovy za liječenje pretilosti, a Mounjaro, kao i Ozempic, za liječenje dijabetesa tipa 2.

Wegovy je jedini lijek koji je zasad odobren od strane američke Agencije za hranu i lijekove za liječenje pretilosti i prekomjerne tjelesne težine. Druga dva - Ozempic i Mounjaro - koriste se za mršavljenje iako to nije njihova primarna namjena.

Sva tri lijeka funkcioniraju slično: stimuliraju oslobađanje inzulina iz gušterače kada je razina šećera u krvi visoka i pomažu pri odgađanju pražnjenja želuca, što smanjuje osjećaj gladi. Rezultat je gubljenje masnog tkiva.

Ti llijekovi mogu pomoći ljudima koji pate od dijabetesa tipa 2 ili prekomjerne tjelesne težine i/ili pretilosti da postanu zdraviji, smanjujući rizik od srčanih bolesti, moždanih udara i dijabetesa, kao i nekih vrsta tumora. Ipak, ponekad ubrzan gubitak tjelesne težine može dovesti do neželjene obješenosti kože.

Koža na našim tijelima može se vratiti u prvotni oblik nakon rastezanja - to se naziva elastičnošću kože i ovisi o nizu faktora, uključujući dob, genetiku i životne navike. Razine kolagena i hidracije također utječu na elastičnost kože.

Dob igra veliku ulogu u gubitku elastičnosti kože. "Kako starimo, naša koža gubi elastičnost," objašnjava dr. Kraftson.

Uz biološke i faktore životnog stila, brzina kojom osoba mršavi, kao i količina izgubljene tjelesne težine, također može utjecati na elastičnost kože - veliki gubitak tjelesne težine u kratkom periodu može otežati prilagodbu kože na novi oblik tijela, dodaje Kraftson.

Stoga, bez obzira na kile... možda bi bilo bolje skinuti višak na neki zdraviji i prirodan način, a ne lijekovima koji mogu biti opasni za vas.