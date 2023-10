Let’s Dance / Pop-Up Plesni Display obuhvaća seriju plesnih predstava i performansi renomiranih plesnih umjetnika iz područja suvremenog plesa na neočekivanim lokacijama

Let's dance prvi put će biti predstavljen publici u listopadu 2023. u izlogu medijateke Francuskog instituta, kao dio platforme za umjetnosti i kulturu - Artupunktura.

Program Let's dance ugostit će četiri plesne predstave, dvije hrvatske - Love will tear us apart i Igralište 22 i dvije francuske - Chronique d'une danseuse i Bluetalk, koje će biti izvedene u izlogu medijateke Francuskog instituta u Zagrebu, u Preradovićevoj 5. Na taj način suvremena plesna umjetnost približit će se široj javnosti. Svakako treba istaknuti kako će publika imati priliku uživati u 98. izvedbi 'Love will tear us apart', jedne od najdugovječnijih hrvatskih plesnih predstava.

Petak,