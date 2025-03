Let 3 i Mašinko predvode line up drugog festivala Gajnice vrište koji će se 4. i 5. travnja održati na platou pored Centra za kulturu u ovom kvartu na zapadu Zagreba. Uz headlinere potvrđeni su nastupi grupa TV Eye, Slow Cured i Škola, ostala imena će se znati 15. ožujka. Ulaz na drugo izdanje ovog jedinstvenog kvartovskog festivala je slobodan.

LET 3

Riječki rock velikani Let 3 na Gajnice vrište dolazi na početku svoje sasvim nove faze. Na zapadu grada bend će po prvi put u Zagrebu izvesti svoj novi sjajan novi singl „Cikica" koji je uvod u dugoočekivan studijski album. Od svojih početka 1986. godine, Let3 stekao je status jedinstvenog fenomena ovdašnje rock scene, i u gotovo četiri desetljeća rada, grupa i dalje djeluje kao stalni pionir ne samo u području rocka, već i na spoju izvedbenih umjetnosti, popularne glazbe i politike.

U svojoj diskografiji Let3 ima zapisano osam albuma - „Two Dogs Fucking", „El Desperado", „Peace", „Jedina", „Bombardiranje Srbije i Čačka", „Angela Merkel sere", „ŠČ!" i „Mama ŠČ!", kao i dva antologijska live izdanja „Živi kurac" i „Živa pička". Među mnogobrojne velike hitove koje donosi u Gajnice ubrajaju se pjesme „Izgubljeni", „Vjeran pas", „Profesor Jakov", „Drama", „Kontinentio", „Sam u vodi", „Nafta", „Dijete u vremenu", „Ero s onoga svijeta", „Ženu varam", „Tazi tazi", „Ha ha ha", „Ne trebam te", „Droga", „Artemida" te, naravno, „Ciklama". Let3 je s pjesmom „Mama ŠČ" predstavljao 2023. Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije i polučio regionalni i globalni uspjeh kao gotovo niti jedan izvođač prije njih.

MAŠINKO

Mašinko je punk rock sastav iz Zagreba. Do sada su objavili tri samostalna albuma, dva split albuma i jedan božićni singl, te postali jedan od vodećih bendova na punk rock sceni u Hrvatskoj i regiji.

Bend je nastao 2010. godine kada se skupina prijatelja okupila kako bi svirali i dobro se zabavljali. Uz male rotacije članova po instrumentima i jednu privremenu zamjenu na poziciji gitare, trenutno su u sastavu svi koji su ikada prošli kroz njega. Iste godine u jedan dan snimanja stvorili su svoj album prvijenac „Mašinko" nakon čega su s prijateljima iz Frakture mozga objavili dvostruki split-album. Poslije nastupa u zagrebačkoj Areni kao predgrupa hrvatskim punk rock legendama Hladnom pivu objavili su svoj prvi spot za pjesmu "Kako je Potjeh tražio rakiju". Te 2012. nastavili sa svirkama od kojih su najznačajniji nastupi na legendarnom Dirty old festivalu, te Sarajevo punk festu nakon čega im izlaze spotovi za pjesme "Erupcija sreće" i "Sretan".

U siječnju 2014. Mašinko objavljuje singlove "Oči pune suzavca" i "Nešto novo nešto divlje", a nešto kasnije i album „Svugdje je doma, ali lijepo je najljepše". Izdanje„Danas ću, sutra ću" objavili su 2020., a posljednji studijski album „Pozovite rapsode" 2023. godine.

TV EYE

TV EYE je zagrebački r'n'r kvintet nastao 2019., dok album prvijenac "Kick it out" objavljuju 2023. Bend je široj glazbenoj publici poznat po uzbudljivim i upečatljivim nastupima uživo, naročito karizmatičnog glumca i glazbenika Mirana Kurspahića. Prošle sezone sastav je potpisao je ekskluzivni ugovor s Croatia Recordsom te je u pripremi novi album koji se očekuje tijekom 2025.g.

Prvi album je naišao na sjajne recenzije većine eminentnih glazbenih kritičara te priskrbio uvrštavanje u top10 godišnje ljestvice albuma, kao i nominacije za Rock & Off nagradu za Prasak godine i nagradu publike. Sastav je u međuvremenu imao i zapažene nastupe gdje je dijelio pozornicu s legendarnim the Cult na Šalati, the Godfathersima u Boogaloou, Električnom orgazmu u Tvornici, te svirao na brojnim drugim domaćim festivalima i samostalnim koncertima.

SLOW CURED

Slow Cured je zagrebački alternativni rock bend s primjesama indie-a, grunge-a i psihodeličnog rocka. Bend čine gitarist i vokalist Filip Radaljac, vokalistica Katarina Stanić, basist Jakov Damjanović, klavijaturist Stjepan Nemec i bubnjar Bruno Petanović.

ŠKOLA

Škola je mladi aktraktivni bend iz Zagreba, a njihove pjesme stvaraju energičnu i živahnu atmosferu, započinjući pamtljivim rifovima i ritmovima. Dodavanjem melodija i dizanjem tempa energija raste, a onda dolazi vrhunac sirovih rifova, eksplozivnih ritmova i vokala. Glazbom pokreću ljude, bude njihovu energiju i emocije, stvaraju snažnu povezanost tijekom nastupa i pružaju publici iskustvo koje će pamtiti.

Organizaciju novog izdanja festivala Gajnice vrište! podržavaju Gradski ured za kulturu Zagreb, Ministarstvo kulture i medija, Centar za kulturu Susedgrad, yem / Hashtag, REFLEKTOR, Kupole Hr i Rhino produkcija.

