Air, francuski elektro-duo koji spaja dream-pop i progresivni rock u nezaboravno glazbeno iskustvo, dolazi na sedamnaesto izdanje INmusic festivala u lipnju 2025.!

Air je francuski glazbeni duo iz Versaillesa koji čine Nicolas Godin i Jean-Benoît Dunckel. Prvotno studenti astrofizike i arhitekture, ovaj dvojac ostavio je trajan trag u pop kulturi svojim debitantskim albumom iz 1998. godine, 'Moon Safari' najprepoznatljiviji po bezvremenskim hitovima 'Sexy Boy', 'All I Need' i 'Kelly Watch the Stars'. 'Moon Safari' glazbeni kritičari često ističu kao jedan od kamena temeljaca downtempo žanra, a uz jednoglasne pozitivne kritike ovaj kultni album Airu je osigurao i globalnu publiku te dominaciju na glazbenim ljestvicama na prijelazu milenija.

Nakon izvanredno uspješnog debitantskog albuma, Air je nastavio nizati uspješnice i inovirati s albumima te originalnom glazbom za filmove pri čemu se posebno ističe soundtrack za dugometražni redateljski debi Sofie Coppole 'The Virgin Suicides' (2000.), koji se smatra jednim od najboljih albuma izvorne filmske glazbe u povijesti, a uz to je i početak dugogodišnje suradnje s cijenjenom redateljicom s kojom su surađivali i na kasnijim filmskim uspješnicama 'Lost in Translation' i 'Marie Antoinette'. Studijskim albumima '10 000 Hz Legend' (2001.), 'Talkie Walkie' (2004.), 'Pocket Symphony' (2007.), 'Love 2' (2009.) kao i svojim drugim cjelovitim soundtrackom za kultni nijemi film Georges Mélièsa iz 1912. 'Le voyage dans la lune' (2012.), Air nastavlja istraživati eksperimentalne i futurističke zvukove s elementima dream-popa, trip-hopa i ambijentalne glazbe stvarajući prepoznatljivo atmosferičan zvuk koji izmiče žanrovskim etiketama.

Air se pridružuju već impresivnom programu sedamnaestog izdanja INmusic festivala kao headlineri, uz već najavljene Kings Of Leon, Massive Attack, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent i Yard Act.

