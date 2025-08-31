Dark wave velikani Lebanon Hanover stižu u Boogaloo, early bird ulaznice već rasprodane!

Njemačko-britanska dark wave Lebanon Hanover kombinacija vraća se u Zagreb tri i pol godine nakon fantastičnog koncerta u Močvari u kojoj su opravdali reputaciju sjajnog live benda. Ovom prilikom nastupit će u Boogaloou i promovirati najnoviji album "Asylum Lullabies" koji je svjetlo dana ugledao sredinom srpnja, a u pametne telefone i mentalne mape valja zabilježiti 20. ožujka 2026. Early bird ulaznice su rasprodane, dok im je pretprodajna cijena 31 euro i može se kupiti preko Hangtime weba. Na dan će ako ih ostane koštati 35 eura. Hard copy primjerci dostupni su u Dirty Old Shopu.

Ulaznice: https://bit.ly/4lXCXUq

Lebanon Hanover je nastao 2010. godine, a ime je dobio po dva susjedna grada u američkoj državi New Hampshire. Čine ga Švicarka iz Njemačke Larissa Iceglass i Britanac William Maybelline, koji nam kroz svoje pjesme daju ledeno hladan odgovor na današnji otuđeni svijet. U njihovoj glazbi mogu se prepoznati utjecaji bendova kao što su Siouxie and the Banshees, The Cure i Bauhaus.

Pravi su romantičari modernog doba očarani ljepotom secesije, istraživanjem britanske obale i šuma, dok su umjetničko nadahnuće pronašli i u urbanizmu Berlina. Pjesme ovih majstora melankolije i nostalgije poput "Gallowdance" (inače veliki hit na TikToku), "Alien", "Die World" i "Totally Tot" ključni su sastojci plejlista ljubitelja dark wavea širom svijeta i čine ih jednim od najrelevantnijih imena u svijetu ljubitelja crnila 80-ih.

Od svog posljednjeg nastupa u Hrvatskoj izdali su EP "Better Than Going Under" i već spomenuti "Asylum Lullabies" s osam novih pjesama. I ovaj album izdali su za grčku izdavačku kuću Fabrika Records na kojoj su između ostalih i bendovi kao što su She Past Away i Selofan, itekako poznati zagrebačkoj publici. Vidimo se 20.3. u Boogaloou, osigurajte svoje ulaznice na vrijeme!