Pjesma "Last Christmas" grupe Wham! našla se prvi put na vrhu britanskih top lista singlova, 36 godina nakon što je prvi put objavljena, piše BBC.

Ovaj božićni klasik poslušan je 9,2 milijuna puta prošli tjedan, srušivši s trona video LadBabyja "Don't Stop Me Eating". Pjesma Georgea Michaela i Andrewa Ridgeleya, prvi put objavljena 1984., zbog hita Band Aida "Do They Know It's Christmas?" nikad nije dospjela na prvo mjesto.

Ridgeley je rekao da je "donekle začuđen" što je pjesma tek sad zasjela na vrh. Rekao je da je "oduševljen" i "duboko zadovoljan" primljenom vijesti, "iako 36 godina nakon što je pjesma izišla, što je više od svega dokaz njezine bezvremenske privlačnosti i šarma."

"To je prigodna posveta Georgeovoj kantautorskoj genijalnosti i nešto na što bi bio izuzetno ponosan i čime bi bio krajnje oduševljen", dodao je Ridgeley.

Otkad je pjesma izišla 1984. godine, šest puta je ušla među top deset.