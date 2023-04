Kultni slovenski avangardni bend Laibach vraća se u Zagreb predstaviti svoje simfonijsko djelo “Alamut” i to u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski u nedjelju 22. listopada 2023

"Alamut" je originalno djelo Laibacha, koje se bavi poznatom pričom temeljenom na povijesnim događajima iz Perzije u 11. stoljeću. Povijesna simfonija je svjetsku premijeru doživjela u rujnu prošle godine na Festivalu Ljubljana, a zagrebačka izvedba na rasporedu je ove jeseni.

Laibach - "Alamut" (Trailer)

Temeljen na povijesnim događajima kako ih je u svojoj knjizi opisao slovenski književnik Vladimir Bartol, središnji lik u "Alamutu" je heretik Hasan ibn Saba (Hassan-i Sabbāh), karizmatični vjerski i politički vođa Ismaelita i osnivač misteriozne islamske sekte Asasina (Hash'shasina), čije se ime i danas izgovara sa strahopoštovanjem.

U romanu samoproglašeni prorok Hasan ibn Saba, navodno poslan od Allaha, iza zidova svog orlovskog gnijezda - zamka Alamut u iranskoj pokrajini Qazvin nedaleko od Teherana - vodi sveti rat protiv Perzijskog carstva, kojom su tada vladali Turci Seldžuci. S malom skupinom spartanski obučenih sljedbenika bori se protiv mnogo jačeg neprijatelja. U zamjenu za lojalnost svojih vojnika - fedayeena - ključem koji mu je navodno povjerio sam Allah otključava vrata zagrobnog života - dženneta, kako je opisano u Kur'anu. Jednom kad fedajini okuse ovaj raj, spremni su za ibn Sabu učiniti doslovno sve kako bi se u njega vratili što je prije moguće.

U Laibachovom Alamutu ideje radikalnog političkog i religijskog nihilizma isprepliću se s klasičnom perzijskom poezijom Omara Khajama, senzualni stihovi pjesnikinje Mahsati Ganjavi stapaju se s minimalističkim zvučnim bojama temeljenim na iranskoj tradiciji, a ibn Sabov pakleni mehanizam odjekuje industrijskim principom orkestra uz jedinstveni zvuk Laibacha.

Laibach već duže vrijeme pokušava predstaviti ovo djelo i u Iranu, s Teheranskim simfonijskim orkestrom u dvorani Vahdat u Teheranu, no epidemija Covida i pooštrena međunarodna politička situacija u posljednjih dvije godine je onemogućila ovu prezentaciju ili usporila pregovore.

Projekt je Laibach stvorio uz pomoć engleske neprofitne organizacije a/political te u suradnji s iranskim skladateljima i drugim suradnicima. Pojedine dijelove kompozicije pridonijeli su Idin Samimi Mofakham i Nima Atrkar Rowshan, Simfonijskim orkestrom RTV Slovenije dirigira iranski dirigent Navid Gohari, a među izvođačima je i teheranski mješoviti zbor Human Voice Ensemble. Osim navedenih, u realizaciju projekta uključeni su i ženski zbor Gallina, Disharmonična kohorta, odnosno harmonikaški orkestar AccordiOna, te članovi grupe Laibach.

U Zagrebu će Laibach u suradnji s navedenima djelo izvesti 22. listopada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Early bird ulaznice su u prodaji od četvrtka 20. travnja po cijeni od 26 do 36 eura, ovisno o sektoru sjedenja u dvorani, a ta cijena će vrijediti do 31. svibnja. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr.