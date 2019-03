Laibach i Tram 11 održati će ovoga ljeta svoje centralne zagrebačke nastupe u sklopu tradicionalnog ljetnog niza koncerata pod zajedničkim nazivnikom Ljeto u MSU. Laibach tako dolaze u Muzej suvremene umjetnosti u subotu 15. lipnja, a Tram 11 13. srpnja.

LAIBACH - "THE SOUND OF MUSIC"

Laibachu će ovo biti prvo zagrebačko koncertno pojavljivanje nakon kraja 2017., kada su u Tvornici kulture nastupili s programom "Also Sprach Zarathustra". Ovoga puta band donosi svoj aktualni koncertni program "The Sound of Music", s kojim se u ovom trenutku nalaze na velikoj europskoj turneji. Izvrstan audio vizualni spektakl Laibach će predstaviti domaćoj publici 15. lipnja na njihovom jedinom zagrebačkom koncertu ove godine.

Ulaznice u prodaji već ovaj petak po cijeni od 120 kn i mogu se kupiti na svim prodajnim mjestima Eventima.

Laibach - "The Sound Of Music"

TRAM 11 - NASTUP U MSU NAKON OBJAVE PRVOG LIVE DVD-A

Tram 11, pojačani svojim velikim live bandom, u MSU pak stižu u subotu 13. srpnja. Nakon rasprodanog velikog Doma sportova 2017. i dvije Tvornice kulture u travnju 2018., ovo je nova prilika uživo provjeriti legende domaće hip hop scene i jedne od najznačajnijih predstavnika žanra na ovim prostorima uopće. Biti će to ujedno i koncertna promocija live DVD-a snimljenog u Domu sportova, koji će se na tržištu pojaviti idući mjesec.

Ulaznice za koncert Tram 11 u prodaji su od ovog petka po cijeni od 85 kn i mogu se kupiti na svim prodajnim mjestima Eventima.

Tram 11 - "Kaj ima lima"