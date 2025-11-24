Prijevare s kriptovalutama su u porastu širom svijeta. Međunarodna istraga otkriva da je najmanje 25 milijardi eura ilegalnih sredstava oprano putem kripto mjenjačnica samo u posljednje dvije godine

Sve je počelo s jednim online oglasom. Felix Wandraschek (ime promijenjeno) pronašao je ponudu za navodno unosnu investicijsku priliku. Ostavio je svoje podatke i već je sljedećeg dana, kako je ispričao svom odvjetniku, primio telefonski poziv. Čovjek s druge strane žice je zvučao pouzdano.

Nakon toga je Wandraschek uložio oko dvadeset milijuna eura i gotovo sav taj novac - izgubio. Ekstreman slučaj koji je, prema informacijama koje su dobili njemački javni servisi WDR i NDR te list SZ i Profil, sada dio velike austrijske istrage koju provodi Javno tužiteljstvo za gospodarstvo i korupciju u Beču.

Wandraschekov odvjetnik Roman Taudes ne gaji veliku nadu da će njegov klijent ikada dobiti sav svoj novac natrag. Čini se da je ovaj slučaj primjer za cijeli niz navodnih kriminalnih aktivnosti u kojima kriptovalute igraju sve značajniju ulogu na međunarodnoj razini.

Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR, zajedno s Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara (ICIJ) i više od 30 drugih međunarodnih partnera, razgovarali su s desecima žrtava kripto-prijevara. Novinari projekta "The Coin Laundry" prikupili su na stotine adresa tzv. digitalnih novčanika (wallet).

Analizirani deseci tisuća transakcija

Koristeći ove digitalne račune analizirali su desetke tisuća transakcija kojima sredstva mogu biti usmjerena u džepove kriminalaca. Ovo istraživanje, u kombinaciji s podacima iz kripto-baze podataka Chainalysis, otkrilo je da je u zadnje dvije godine najmanje 25 milijardi eura ilegalnih sredstava uloženo na kripto-burzama.

Slučaj Wandratschek zorno ilustrira kako navodni prevaranti djeluju. Prema dokumentima koje su na uvid dobili WDR, NDR, SZ i Profil, Wadraschekova početna ulaganja iznosila su nekoliko stotina ili tisuća eura. No ta su ulaganja brzo postala veća. Otvoreni su računi na burzama kriptovaluta na koje je on polagao prave eure, koji su zatim zamjenjivani u kriptovalute.

Prema riječima njegovog odvjetnika Romana Taudesa, osumnjičeni prevarant se predstavljao kao zaposlenik navodne burze kriptovaluta. Wandraschek je tamo pratio uplate i navodni rast vrijednosti - ali platforma za trgovanje očito nije postojala. Prema dosadašnjim spoznajama, stranica je bila lažna. Uloženi novac je potom prebačen i zamijenjen u razne kriptovalute. Do trenutka kada je Wandraschek postao sumnjičav, njegovi su gubici navodno dosegli otprilike 20 milijuna eura. Počinitelji još nisu pronađeni.

Lak plijen za kriminalce

Kripto-kriminalci očito imaju lak posao. Međunarodne istrage pokazuju da su razne burze kriptovaluta širom svijeta više puta dopuštale sumnjive transakcije. To proizlazi i iz razgovora s njemačkim organima gonjenja. U nekoliko istraženih slučajeva računi na burzama kriptovaluta očito su blokirani tek sa zakašnjenjem.

Za neke od burzi se pak tvrdi da su samo djelomično surađivale s istražiteljima. Da stvar bude gora, kripto-imovina često nije obuhvaćena europskim ili američkim financijskim propisima jer su burze registrirane u drugim zemljama.

Felix Wandraschek nije žalio truda u potrazi za svojim novcem. No navodno je samo nekoliko mjenjačnica kriptovaluta bilo spremno dati informacije. Binance, daleko najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, austrijskim istražiteljima je pružila informacije o 63 računa koji su navodno povezani s prijevarom. Od njih je trag vodio do gotovo 2.000 daljnjih računa na koje su očito distribuirani dijelovi Wandraschekovog novca. To je gigantska mreža koja se mogla automatski analizirati.

Sumnjivi lažni računi

Bernhard Haslhofer, koji vodi istraživačku skupinu za digitalne valute u Complexity Science Hubu u Beču i ujedno je privatni savjetnik odvjetnika Taudesa i njegovog klijenta, analizirao je Binance-račune u Wandraschekovom slučaju. WDR, NDR i SZ su dobili na uvid tu analizu. Ona identificira sumnjive lažne račune. Profili navedenih vlasnika računa često se ne podudaraju s ogromnim iznosima koje oni navodno posjeduju.

Prema analizi, sva kripto-imovina položena na te račune odmah je zamijenjena za drugu kriptovalutu, povučena i prenesena dalje. To stvara obrazac uplata i isplata koji policiji otežava identificiranje počinitelja.

Kripto-burza Binance odbila je komentirati 63 računa uključena u slučaj Wandraschek kada su ju kontaktirali WDR, NDR i SZ. No Binance je naglasio da se pridržava "najviših sigurnosnih standarda" i kontinuirano prati "visokorizične aktivnosti, transakcije i račune" kako bi "ublažila rizike i identificirala sumnjive aktere u kripto-ekosustavu". Tvrtka je izjavila da blisko surađuje s istražnim organima širom svijeta. Inače, Binance nije jedina burza preko koje su išle transakcije u Wandraschekovom slučaju. Trag je odatle vodio do mnogih drugih burzi kriptovaluta.

Nije samo prijevara

Istražitelji primjećuju u kripto-svijetu sve više kriminalnih djela koja nadilaze navodne prijevare. Uz mnoge legitimne poslove kripto-svijet je očito postao svojevrsni magnet za ilegalno stečeni novac. To je mjesto gdje karteli mogu prati novac zarađen od droge koristeći kripto-imovinu i gdje se mogu obavljati plaćanja povezana s trgovinom ljudima, dječjom pornografijom ili ucjenama.

A to je ujedno i mjesto gdje se, prema jednom medijskom izvješću CNN-a, očito prilično lako može financirati i terorizam. U izvješću se navodi da je palestinska teroristička organizacija Hamas u YouTube videozapisima objavljivala adrese digitalnih novčanika, omogućujući svojim pristašama slanje bitcoina za kupnju oružja za rat protiv Izraela. Barem tako se tvrdi u CNN-ovom izvješću. „Globalni kriminal sada koristi kriptovalute gdje god može", kaže jedan njemački istražitelj koji analizira takve slučajeve širom svijeta.

Na kraju lanca kriptovalute se ponovo pretvaraju u eure, dolare ili druge valute - za što su često potrebne banke. "Počinitelji se moraju u nekom trenutku ponovno pojaviti u javnosti ako žele zamijeniti kriptovalute za pravi novac", kaže Jana Ringwald iz Središnjeg ureda za borbu protiv internetskog i računalnog kriminala (ZIT) pri Državnom odvjetništvu u Frankfurtu. "I tu imamo prostora za napad."

ZIT postoji od 2010. i blisko surađuje sa stručnjacima iz njima bliskog Saveznog ureda kriminalističke policije (BKA) u Wiesbadenu. BKA ima vlastiti odjel za kibernetički kriminal. Od 2017. zaplijenili su ukupno oko 245 milijuna eura od zločina povezanih s kriptovalutama.

Slaba regulacija u mnogim zemljama

Izvan EU-a još uvijek postoje mnoge zemlje koje još nisu implementirale potrebne mehanizme nadgledanja. Oni koji peru novac iskorištavaju te slabosti u sustavu i radije provode operacije tamo gdje regulacija nije tako stroga kao u EU-u. "Danas vidimo da čak i profesionalci u pranju novca, koji također blisko surađuju sa strukturama organiziranog kriminala, koriste prilike koje nudi ranjivost kripto-sektora za pranje prihoda iz raznih ilegalnih aktivnosti", kaže Thelesklaf.

Žrtve kripto-prijevare često imaju male šanse da dobiju svoj novac natrag. I Felix Wandraschek je očito do sada imao malo uspjeha. Samo jedna kripto-mjenjačnica sa sjedištem u Luksemburgu smatrala je neke transfere povezane s njegovim slučajem sumnjivima, zbog čega su zamrznuli sredstva u walletu. Tako mu je barem vraćeno 150.000 eura.