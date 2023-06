Najposebnija pozornica u Hrvatskoj, ali i šire, i ovoga će ljeta ugostiti velika glazbena imena domaće i strane scene – a grupa Kosheen bit će šećer na kraju!

Kombinacija različitih stilova, poput drum'n'bassa, dancea i popa, dovela je Kosheen do vrhova svjetskih top lista, ali i Cave Romane, gdje će ovogodišnji Rocks & Stars Festival završiti upravo njihovim energičnim nastupom, a Sian Evans će, sigurni smo, svojim besprijekornim vokalom, šarmom i entuzijazmom pronaći put do srca publike. Uoči dolaska, otkrila je zašto se bavi pjevanjem, je li ostvarila sve svoje snove, ali i što pripremaju za nastup na Festivalu.

Sian, što prvo pomislite kada netko kaže Hrvatska?

Moram priznati da često posjećujem Hrvatsku kao turist, baš je volim i jedva čekam nastup ovog ljeta u Istri. Krajolik vaše zemlje toliko varira od istoka do zapada i od sjevera do juga, nevjerojatno za zemlju koja je tako mala.

Dolazite iz glazbene obitelji. Je li djetinjstvo u takvom okruženju utjecalo na profesionalni put? Jeste li ikada željeli biti nešto drugo?

Odrastati u glazbenoj obitelji je bila privilegija. Nismo bili financijski privilegirani, ali imati djetinjstvo okruženo glazbom bilo je uistinu prekrasno iskustvo. Da budem potpuno iskrena, moj djed i još nekoliko članova obitelji dali su sve od sebe da me nauče svirati klavir. Moje strpljenje i mladenačka tvrdoglavost nisu bili dobra kombinacija pa su na kraju odustali i pustili me da pjevam. Bila sam fascinirana kazalištem, živjela sam i disala glazbu. Preselila sam u Bristol kad je moj sin imao 5 godina s namjerom da se probijem na tamošnju glazbenu scenu, a kasnije sam upoznala Markeeja i Decodera i tada je rođena grupa Kosheen.

Kad ste pisali i snimali pjesme s debitantskog albuma grupe Kosheen, jeste li očekivali da će postići toliki uspjeh?

U trenutku kada je nastajao album 'Resist', nisam ni znala kako izgleda uspjeh. Nije me vodio novac, niti želja za dokazivanjem bilo čega. Nisam imala pojma što će biti. Međutim, pjesme, od kojih su neke oduvijek postojale na neki način u mojoj glavi, kao da su odjednom oživjele. Osjećaj je bio dobar i na kraju krajeva - publika je to potvrdila.

Na sceni ste više od 20 godina, a 'Hide U' vas je odvela u sam vrh. Kako danas vidite svoj glazbeni put?

Samo sam iskreno zahvalna što sam još uvijek tu. Kada smo radili na Kosheen albumima, znala sam da stvaramo bezvremensku glazbu. Nisam imala pojma da ću i danas nastupati pred publikom svih uzrasta diljem svijeta. Imali smo nekoliko teških godina no sada smo spremni usredotočiti se na glazbu, nastaviti turneju i raditi s brojnim nevjerojatnim umjetnicima i producentima, ali i nastupati pred divnim publikama po cijelome svijetu.

Kosheen je neumorno bio na turneji cijelo desetljeće, a da nama nitko nije upravljao. Zbog iscrpljenosti i stresa, osim pucanja naših prijateljstava, prestali smo stvarati glazbu koja nas je sve činila sretnima i počele su se pojavljivati ​​pukotine. Život je postao vrlo težak i postala sam u jednom trenu vrlo depresivna i, moram priznati, izgubila se. Vjerujem da je kao mladoj majci malenog dječaka najteže bilo mom sinu i meni. Postigli smo toliko toga, ali nikad nismo imali priliku slaviti ili cijeniti to.

Osobno sam nadmašila većinu svojih snova i težnji iz djetinjstva. Željela sam bolji život za svog sina. Nastup na Glastonburyju 2002. bio je nevjerojatan, tada smo živjeli u zajednici na obronku velške planine i djeca iz te zajednice su stajala ispred publike od 70 000 ljudi. Vidjeti mene, nekoga koga su poznavali, kako nastupa na toj pozornici, pokazalo im je da je sve moguće te da i oni jednoga dana mogu postići svoje ciljeve. To je za mene bilo iskustvo zlata vrijedno.

Što publika može očekivati ​​u budućnosti - stiže li novi album?

Trenutno se događaju nevjerojatne stvari u mom životu, a sve je to zbog ljubavi i podrške koju osjećam od svog benda. Samopouzdanija sam i osnaženija no ikad. Okružila sam se pozitivnim vibracijama i nevjerojatnim ljudima. Vrijeme je da radim ono što volim i znam najbolje. Kosheen je prošao kroz puno promjena no vjerujem da sada zvučimo jače nego ikad i osjećamo se spremni ispričati svoju priču kroz novu glazbu. Svjesna sam da sljedeći album koji Kosheen objavi mora biti nevjerojatan. Mora odražavati prošlost, ali i snažno obasjavati budućnost.

Drago nam je što ste na ovom Festivalu i nastupate na vrlo jedinstvenoj pozornici - usred kamenoloma.

Oduševljena sam što ćemo nastupati na ovoj jedinstvenoj pozornici. Pjevat ćemo neke stare pjesme, ali i neke nove na ovom Festivalu. Dolazimo sa svom našom energijom i ljubavlju, nadam se da će to biti impresivno iskustvo!

