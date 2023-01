U subotu 14.01.2023. ćemo uz koncert grupe Gift iz Novog Sada u zagrebačkom Boogaloo Clubu obilježiti šestu godišnjicu od kako nas je napustio jedan od najvećih glazbenika, umjetnika svih vremena, neponovljiv i čudesni David Bowie.

On je definitvno bio najzanimljivija ličnost pop kulture, bio je toliko svestran da je zadobio simpatije vrlo širokog spektra obožavatelja, od onih najalternativnijih zaljubljenika u umjetnost, preko okorjeljih rockera do ljubitelja pop glazbe.

Na ovom koncertu koji će se održati u sklopu programa 80's Party će svojim nastupom odati počast Bowievom liku i djelu jedan od najboljih Bowie tribute benda u regiji, novosadska grupa Gift koja će odsvirati presjek Bowieovih hitova od „Space Oddity", „Starmen", „Changes", „Ziggy Sturdust", „Man Who Sold The World", „Sorrow", „Rebbel, Rebbel", „Heroes", „Ashes To Ashes", „Let's Dance", „Under Pressure", „Modern Love", „Hello Spaceboy" „The Stars (Are Out tonight)",.... do posljednje „Blackstar.

„Novosadska cover petorka Gift izvodeći edukativni muzički sadržaj, britanski rokenrol 80-ih i 90-ih, donosi publici autentičan scenski nastup baziran na plesnim pokretima velikih muzičkih ikona. Na ovim prostorima se napokon, osim pukog sviranja ili „skidanja" pjesama, može osjetiti nešto malo više magije u muzici. Insistiranje na interakciji s auditorijumom, prisnosti koja istovremeno šokira i oduševljava prisutne lascivnim i grotesknim pokretima, probijanjem barijere stage-a, čestim silaženjem u publiku, i najzad, fizičkim dodirom sa slobodnijim fanovima koji se odlično provode. Ovakvi dogadjaji su imitacija nečega što se nekada stvarno odigravalo u klubovima u Britaniji, kao i uspešan bijeg od surove stvarnosti."... (PPRESC- Aleksandar Vukelić).

Nakon koncerta slijedi 80's Party na kojem će Tomi Phantasma vrtiti video spotove najvećih hitova osamdesetih tj 80's classics iz sinth pop, pop, new wave scene, tj hitovi grupa poput Depeche Mode, Simple Minds, New Order, Human League, Visage, Ultravox, OMD, Tears For Fears, A Flock Of Seagulls, Bronski Beat, A-ha, Alphaville, ABC, Soft Cell, Eurythmics, Black, Spandau Ballet, Camouflage, Dead Or Alive, Madonna, Pet Shop Boys, Bangles, Cindy Lauper, Lene Lovich, Bananarama, Kim Wilde, INXS, Midnight Oil, Queen, Grace Jones, Duran Duran, The Police, The Smiths, The Stranglers, Talking Heads, Morrissey, Blondie, Billy Idol, The Clash, Madness, Gang Of Four, Iggy Pop, The Cult, PIL, Pixies, The Cure, Siouxsie & The Banshees, Killing Joke, Jesus & The Mary Chains, Echo & The Bunnymen The Sisters Of Mercy, Joy Division, U2, Cabaret Voltaire, DAF, Front 242, Laibach, EKV, Videosex, Denis & Denis, Xenia, Idoli, Elekrtični Orgazam, Haustor,.......a biti će tu naravno i David Bowie.

Početak programa je najavljen za 20 sati, početak koncerta u 21 sat, a cijena ulaznica iznosi 8 € u pretprodaji i 10 € na dan konerta. Ulaznice: Entrio.hr online i Entrio prodajna mjesta. Nakon koncerta će od 23:00 ulaz na 80's Party koštati 4 €.