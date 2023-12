Koncert je nakon konzultacija s menadžmentom zbog velikog interesa prebačen na zagrebački stadion Šalata

Koncert Coreya Taylora, planiran u Tvornici kulture u četvrtak 6. lipnja 2024., rasprodan je u samo četiri dana i to šest i pol mjeseci uoči održavanja.

Jedan od najznačajnijih metal vokala u posljednjih 25 godina, frontman multiplatinastih stadionskih atrakcija Slipknot i Stone Sour, premijerno dolazi na naše prostore sa solo projektom i svojim bendom.

Corey Taylor - "We Are The Rest"

S više od 25 milijuna prodanih albuma i desetak rasprodanih stadionskih i arenskih turneja u karijeri, Corey Taylor spada među najznačajnije osobe žestokog žanra. Nemjerljivo je utjecao na kulturu kao #8 neuništivih Slipknot i kao prvo ime platinama nagrađenih Stone Sour. Na turneji idućeg proljeća promovirat će aktualan drugi samostalni album „CMF2", a uz pjesme s novog izdanja set liste sadrže i one iz raznih faza Slipknot i Stone Sour karijere.

Globalno gledano, Coreyev Slipknot jedan je od najvećih i najutjecajnijih metal bendova posljednjih 25 godina. Na svom kontu imaju 13 platinastih i 44 zlatna albuma, od kojih su čak tri debitirala na prvom mjestu Billboardovih 200 („All Hope is Gone", „.5 the Gray Chapter" i „We Are Not Your Kind"), a prodali su više od 42 milijuna ploča. Stone Sour hvatili su pak dva zlatna albuma i šest multiplatinastih, platinastih i zlatnih singlova.

Slipknot - "Duality"

Sve do sada kupljene ulaznice za koncert u Tvornici kulture vrijede i za Šalatu. Ulaznice za Šalatu u prodaji su od danas od 12:00 po cijeni od 39 eura. Ta cijena bit će na snazi do 22. prosinca. Od 23. prosinca do 5. lipnja 2024. za ulaz će trebati izdvojiti 43 eura, a na dan koncerta 47 eura. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online na Eventimu, dok će hard copy ulaznice biti dostupne u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.