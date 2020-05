Nakon tjedana izolacije, snimanja izvedbi kod kuće, razdvojenosti od kolega i nemogućnosti zajedničkog muziciranja uživo, Hrvatska radiotelevizija polako stvara nove okolnosti za interakciju glazbenika i publike: članovi Simfonijskog orkestra HRT-a okupljeni u komorne sastave održat će ciklus od četiri koncerta od 26. do 29. svibnja u 20 sati u Studiju 7 na Hrvatskoj radioteleviziji koje će zabilježiti i za radijski i za televizijski program, i koji će se moći čuti u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskoga radija te vidjeti u live streamu na njihovom YouTube kanalu, a potom u programu HTV-a.

Na neki način, to je povratak počecima ansambala HRT-a, kada su njihovi nastupi bili isključivo vezani uz program te dostupni putem izravnih prijenosa i snimanja. Kako su nam doživljaji u koncertnim dvoranama i dalje uskraćeni, internetski, radijski i televizijski medij je taj koji će nam omogućiti užitak u muziciranju i komunikaciji glazbenika i slušatelja.

Nadamo se da je to ujedno početak povratka publike glazbenicima i glazbenika publici čije je krajnje odredište susret na koncertima uživo.

Utorak, 26. svibnja u 20 sati

Luka Sorkočević: 6. simfonija u D-duru

Georg Philipp Telemann: Koncert za 3 trube, timpane i gudače, TWV 54: D4

Ottorino Respighi: Stari plesovi i arije, 3. suita

Prvi koncert u Majstorskom ciklusu koji je bio otkazan zbog novonastale situacije trebao se održati 26. ožujka, a na programu je, uz ostalo, trebala biti 3. suita Stari plesovi i arije Ottorina Respighija. Nostalgičan pogled na plesove i arije iz 16. i 17. stoljeća, ovaj put u komornoj izvedbi gudača Simfonijskog orkestra HRT-a, među kojima je i koncertna majstorica Mirjam Pustički Kunjko, ujedno je i nostalgija za neodržanim koncertima. Nostalgiju će zasigurno pobuditi i 6. simfonija Luke Sorkočevića, primarno diplomata koji se u mladosti bavio skladanjem te je, uz ostalo, između 1750. i 1770. napisao sedam kratkih, trostavačnih simfonija, za nas važnih primjera pretklasičnoga stila. U Koncertu za tri trube, timpane i gudače Georga Philippa Telemanna, uz gudače i timpane, zablistat će cijela trubačka sekcija Simfoničara, i to u solističkoj ulozi.

Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a:

Mirjam Pustički Kunjko, Tanja Tortić, Tamara Mihojević, violine I

Dunja Delač, Selma Muftić Pustički, Ladislav Ilčić, violine II

Marija Andrejaš, Domagoj Ugrin, viole

Guennadi Antonov, Ana Gjud, violončela

Nikica Karačić, kontrabas

Vedran Kocelj, Ivan Medi, Petar Obradović, trube

Hrvoje Sekovanić, timpani

Srijeda, 27. svibnja u 20 sati

Pēteris Vasks: Meditacija iz 4. gudačkog kvarteta

Aleksandar Glazunov: Rêverie orientale, za klarinet i gudački kvartet

Josip Štolcer Slavenski: Pjesme moje majke, za alt i gudački kvartet

Petar Iljič Čajkovski: Adagio molto, za harfu i gudački kvartet

Antonín Dvořák: Bagatelles, op. 47

Meditativno, intimno i introspektivno ozračje komornih skladbi Pēterisa Vasksa, Aleksandra Glazunova, Josipa Štolcera Slavenskog, Petra Iljiča Čajkovskog i Antonína Dvořáka odraz je potrebe za okretanjem sebi i bližnjima u vremenu koje postavlja brojne izazove pred nas. Program nam predstavljaju koncertni majstor Simfonijskog orkestra HRT-a, Sergej Evseev, te solisti i vođe dionica orkestra. U ciklusu Pjesme moje majke, u kojima je Josip Štolcer Slavenski sažeo najljepše pjesme prožete međimurskim melosom koje mu je u djetinjstvu pjevala majka, pridružuje im se Nikolina Virgej Pintar, članica Zbora HRT-a.

Nikolina Virgej Pintar, alt

Mirjana Krišković, harfa

Domagoj Pavlović, klarinet

Sergej Evseev, violina I

Dunja Delač, violina II

Hrvoje Philips, viola

Branimir Pustički, violončelo

Četvrtak, 28. svibnja u 20 sati

Charles Gounod: Petite symphonie, za flautu, 2 oboe, 2 klarineta, 2 fagota i 2 roga

Johannes Brahms: Varijacije na Haydnovu temu, op.56 a (obr. Hugh Bowman) za flautu, 2 oboe, 2 klarineta, 2 fagota i kontrabas

Puhačka sekcija Simfoničara udružuje se u dva reprezentativna ostvarenja komorne i puhačke literature. Poznatiji po operama, pjesmama i sakralnoj glazbi, Charles Gounod je na narudžbu pariškog Društva za puhačke instrumente pod vodstvom flautista Paula Taffanela, 1885. napisao Petite symphonie - Malu simfoniju kao nonet za flautu te po dvije oboe, klarineta, roga i fagota. Iz istoga razdoblja su i Varijacije na Haydnovu temu koje je Johannes Brahms izvorno napisao za orkestar, i to na temu koju je pronašao u skladbi za puhačke instrumente koja se u to doba pripisivala Josephu Haydnu. Iako je poslije utvrđeno da se skladba ne uklapa u Haydnov stil, zahvaljujući izdavačima i marketingu, Haydnovo ime je do danas ostalo u nazivu skladbe. U ovome slučaju slušamo je u aranžmanu za puhače kojima se pridružuje kontrabasistica Helena Babić.

Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a:

Tamara Coha Mandić, flauta (Gounod)

Ivana Grašić, flauta (Brahms)

Dario Golčić, Jelisaveta Barbulović, oboe

Marcelo Zelenčić, Božidar Ladašić, klarineti

Marijan Pečevski, Zoran Katić, rogovi

Helena Babić, kontrabas

Petak, 29. svibnja u 20 sati

Amando Ivančić: 3. simfonija u D-duru

Joseph Haydn: Koncert za violončelo i orkestar u C-duru, Hob. VIIb: 1 (solist: Branimir Pustički)

Edvard Grieg: Suita Holberg, op. 40

Uz nostalgiju i introspekciju potrebni su nam i optimizam te razbibriga, a to nam nudi vedra i razigrana glazba Amanda Ivančića, Josepha Haydna i Edvarda Griega. Naš nagrađivani violončelist Branimir Pustički, ujedno vođa dionice violončela Simfonijskog orkestra HRT-a, tumačit će solističku dionicu Koncerta za violončelo i orkestar u C-duru koju je Joseph Haydn napisao za Josepha Franza Weigla, vrsnog glazbenika koji je od 1761. do 1768. bio glavni violončelist u orkestru princa Nicolausa Esterházyja. Zajedno sa, za ovu prigodu okupljenim ansamblom gudača Simfoničara, izvest će i pretklasičnim značajkama obilježenu 3. simfoniju Amanda Ivančića te Suitu Holberg koju je Edvard Grieg napisao 1884. u povodu 200. obljetnice rođenja dansko-norveškog dramatičara Ludviga Holberga, odlučivši se za stavke u stilu i formama tipičnima za barok.

Članovi Simfonijskog orkestra HRT-a:

Mirjam Pustički Kunjko, Ivana Čuljak, Ivana Šambar, Dubravka Bašić, Silvio Balaž, violine I

Ivana Penić Defar, Petromila Jakas, Vesna Katić, Slavko Vinceković, violine II

Marija Andrejaš, Jelena Jordan, Vitold Košir, viole

Branimir Pustički, Lea Sušanj Lujo, Melanija Galeta Belić, violončela

Vedran Kuštrak, kontrabas