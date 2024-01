Dosta je bilo ozbiljnih razgovora o menstruaciji. Vrijeme je da prihvatimo komični kaos koji dolazi s njom i koji nam pomaže destigmatizirati temu i stvoriti zajedničko iskustvo s kojim se mnoge žene mogu poistovjetiti. Od neočekivanih curenja do žudnje za raznim kombinacijama hrane, s brendom Intimina zaronite u komične svakodnevne situacije koje se mogu dogoditi tijekom menstruacije.

Promjene raspoloženja: drama iza ugla

Ako vam je netko tijekom menstruacije spomenuo da se ponašate dramatično, već znamo da to nije dobro završilo za tu osobu. Ne možemo si pomoći - nije do nas, do hormona je! Promjene raspoloženja tijekom menstruacije su poput Shakespeareove predstave koju izvode vaše emocije - pune drame, intenziteta, strasti i možda, ali samo možda, daška apsurda. Jednu minutu se nekontrolirano smijete šalama na internetu i dobro se zabavljate; sljedeće minute plačete zbog reklame za telekomunikacijsku uslugu. Iako bi vas netko mogao čudno pogledati, duboko u sebi znajte da vas ta osoba u potpunosti razumije jer je prošla kroz isto. Ono što vas danas rasplače, sutra će već biti komična priča!

DIY lijekovi: snalaženje kroz nelagodu kako znate i umijete

Potraga za olakšanjem tijekom menstruacije često se pretvara u DIY avanturu. Pretražujete razne stranice na Googleu, obraćate se svojoj baki, prijateljima, časopisima, svemu za pomoć. U trenucima boli i umora sve ovo zvuči kao dobra ideja. Popiti 6 šalica čaja pa namazati trbuh glinom? Zvuči čudno, ali, hej, bilo što da bol nestane. Prisjetite se nekih svojih loših ideja koje su zvučale pametno u trenutku potrebe ili pitajte svoje prijateljice da podijele svoje. Ovo je prilika za dodatno povezivanje s prijateljicom od kojeg ćete dobiti trbušnjake od smijanja.

Neugodno iznenađenje tijekom smijanja: curenje mokraće

Kad već spominjemo pretjerano smijanje, jeste li se ikad našli u situaciji kad je ono rezultiralo čišćenjem mjesta gdje ste sjedili? Bez brige ako jeste, svi smo to prošli. Neočekivano curenje mokraće tijekom menstruacije se događa onda kada se najmanje tome nadamo. Jedan od rješenja su Kegelove vježbe koje uz pravilno izvođenje mogu pomoći u jačanju mišića zdjeličnog dna. Uz pametne uređaje kao što je KegelSmart 2, žene mogu jednostavno uključiti Kegelove vježbe u svoj svakodnevni život. Dok neočekivano curenje mokraćnog mjehura može biti neugodno u to vrijeme, ove priče postaju legendarne i mogu dovesti do novog curenja kad ih prepričavate. Osim... ako ne počnete s Kegelovim vježbama!

Menstrualni jelovnik: od zdjele tjestenine do čokolade

Menstrualne žudnje su dio misterioznog doba u mjesecu kada vaš želudac može primiti duplo više od uobičajene količine hrane. To je vrijeme "nemoguće misije" kada su kiseli krastavci i sladoled na vrhu liste za kupovinu. Međutim, ponekad se ipak osjećate loše zbog žudnje za nezdravom hranom, pa umjesto nekoliko kolačića odlučite pojesti salatu. Zatim malo tjestenine s umakom od rajčice. Zatim malo kobasica sa sirom, a onda popijte dvije šalice Coca-Cole. Na kraju pojedete dvije kutije keksa, istih onih koje ste odlučili ne jesti jer nisu zdrava opcija. Ups! Borba protiv vaših želja izvor je beskrajnog urnebesa bizarnih gastronomskih potreba u to doba mjeseca. Što je sljedeće na jelovniku?

Zavjera o sinkroniziranoj menstruaciji: "Sestrinstvo putujuće menstruacije"

Tijekom menstruacije, jedine riječi utjehe koje žena može čuti su: "I ja!". Kao znak vašeg prijateljstva, vaše maternice su odlučile da što je više menstruacije, to bolje. Otkrivanje da je vaša menstruacija usklađena s vašom cimericom, sestrom ili najboljom prijateljicom postaje zavjera o sinkroniziranoj menstruaciji. Je li stvarna ili se radi o slučajnosti? Bez obzira na odgovor, ovo je izvrsna prilika za zbližavanje s vašom prijateljicom, krvnom sestrom, partnericom! Od dijeljenja smiješnih priča o prvoj menstruaciji do međusobnog posuđivanja ibuprofena za hitne slučajeve i uvjeravanja vaše prijateljice da je vrijeme da pređe na menstrualnu čašicu, ove su situacije smiješne i neobično dirljive.

"Pomoć, možeš li molim te provjeriti je l' mi procurila?" joga poze

Sve smo se barem jednom našle u ovoj situaciji - trenutak suptilne panike kad se okrenete prijateljici u povjerenju i nervozno upitate: ''Možeš li provjeriti je l' mi procurila?''. To je hitan zadatak za provjeru, trenutak kad vaša prijateljica postaje vaš heroj. Ova provjera je poput nepisanog ženskog kodeksa, kako mušketiri kažu: ''Svi za jednog, jedan za sve!''. Nakon što ju zamolite da provjeri, započinje dio u kojem se trebate ponašati prirodno, kao da se ništa nije dogodilo, ali se ipak saginjete i radite neke čudne joga poze kako bi prijateljica temeljito mogla provjeriti ima li problema na putu. Ovo je intimno (iako ponekad neugodno) iskustvo koje potencijalnu neugodnost pretvara u zajedničku pobjedu nad nepredvidljivošću života!

Dok se menstruacija dugo povezivala s osjećajem tajnovitosti i nelagode, komična strana ovog prirodnog procesa pomaže u rušenju prepreka i stvaranju osjećaja zajedničkog iskustva među ženama. Smijeh doista postaje moćan alat u normalizaciji razgovora o ženskom zdravlju i uklanjanju stigme oko menstruacije. Dakle, smijmo se, dijelimo priče i slavimo veselje zbog kojeg menstruacija nije samo mjesečni događaj, već ponekad i humoristična pojava!