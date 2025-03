Neke životinje mogu stvoriti doživotne veze u samo jednom danu. No, što je s ljudima?

Stalno se priča o kemiji s nekim, osjećaju "leptirića u trbuhu" i onom trenutku kada se zaljubimo toliko da stalno provjeravamo njihov Instagram.

Ali kako se zapravo formira prava ljubav?

Prijelaz od romantične privrženosti do onoga što nazivamo zaljubljenošću može ovisiti o mnogim čimbenicima.

Na primjer, znamo da dvije osobe imaju veće šanse da se zaljube ako žive blizu jedna drugoj i često se viđaju. Ta blizina povećava vjerojatnost za stvaranje i izgradnju romantičnih odnosa.

Koliko vremena zapravo treba da se zaljubimo?

Znanstveno govoreći, to je teško pitanje...

Koliko vremena je potrebno da se zaljubimo?

Nažalost, čak ni stručnjaci ne mogu odrediti točan vremenski okvir za ovo. Ovo je rijetko područje u kojem se znanstvenici različitih disciplina slažu - ne postoji točan broj dana, godina ili sezona za zaljubljivanje.

"Želimo jednostavan odgovor, ali stvarnost je složenija. Mislim da se to razlikuje ovisno o različitim ljudima, kontekstima i načinima upoznavanja. Dakle, postoje velike individualne razlike među ljudima u vezi, a to može utjecati na to koliko je vremena potrebno da se zaljubimo u nekoga", kaže profesorica Saeideh Heshmati, psihologinja specijalizirana za pozitivni razvoj.

Doktorica Sandra Langeslag, neurobiologinja ponašanja sa Sveučilišta u Missouriju, ističe da, iako možemo mjeriti razine ljubavi kod parova tijekom vremena, teško je precizno odrediti kada se ta osjećanja prvi put pojavljuju.

"Možemo promatrati kako se ljubav mijenja tijekom vremena. Znam da zaljubljenost relativno brzo opada. Iako nemamo precizne podatke, onaj osjećaj 'leptirića' nestaje. To se može razviti u privrženost - a neka istraživanja pokazuju da privrženost kod bračnih parova opada tijekom desetljeća", dodaje ona.

Međutim, u životinjskom svijetu, znanstvenici su otkrili da se romansa brzo formira kod određenih vrsta. Prerijske voluharice mogu stvoriti "parne veze" (slične ljudskim vezama) koje traju cijeli život - i to u samo jednom danu.

Prema riječima neurobiologa ponašanja, profesora Stevena Phelpsa, to započinje intrigantnim ponašanjem pri kojem se parovi pare iznova i iznova tijekom čak šest sati. To sugerira da, baš kao i ljudi, prerijske voluharice ne upražnjavaju seks samo zbog reprodukcije.