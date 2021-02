Brojni ljudi započinju dan šalicom kave, ali previše kave može biti štetno za vaše zdravlje

Kavu pijemo svugdje i u bilo koje vrijeme, barem većina ljudi - naravno, sad je malo teže popiti ono što želite jer ne rade kafići... No, nije svejedno koliko je pijete, jer nekima je definitivno previše.

Prema klinici Mayo, dnevno možete popiti četiri šalice kave. Prosječna odrasla osoba može unijeti 400 miligrama kofeina dnevno u organizam. S obzirom na to da prosječna šalica kave sadrži oko 100 miligrama kofeina, možete popiti četiri šalice dnevno.

Prednosti kofeina

Kofein je glavni sastojak kave i razlog zašto nas kava razbudi i napuni nas potrebnom energijom kada popijemo šalicu ovog napitka. Kofein ima i određene zdravstvene prednosti. Naime, kofein može poboljšati pamćenje i mentalno funkcioniranja te smanjuje umor.

Previše kofeina izaziva negativne nuspojave

No, treba pripaziti da ne unesete previše kofeina dnevno u organizam jer to može imati neke štetne posljedice po vaše zdravlje. Naime, ako dnevno unesete više od 1 000 miligrama kofeina, to može pojačati anksioznost, nesanicu te može uzrokovati probavne probleme.

Prema klinici Mayo, više od četiri šalice kave dnevno mogu izazvati određene zdravstvene probleme kao što su česte glavobolje, ubrzani rad srca, nervozu, nesanicu, razdražljivost i često mokrenje. Osim toga, ako kavu pijete u kasnim popodnevnim satima, to također može poremetiti vaš san, a klinika Mayo ističe da čak i mali nedostatak sna može utjecati na obavljanje dnevnih obveza.

Prema tome, ograničite unos kave na četiri šalice, a ako u popodnevnim satima želite popiti šalicu toplog napitka, neka to bude šalica čaja, piše Eat this.