U šumskim požarima je ove godine u Europskoj uniji spaljeno više od milijun hektara zemljišta, najviše od kada su počela službena mjerenja 2006.

Do sada je spaljeno sveukupno 1.028.000 hektara zemljišta, što je površina veća od Cipra, najviše ikada od početka praćenja šumskih požara u cijeloj Uniji.

Prethodni rekord je zabilježen 2017., kada je u šumskim požarima uništeno 998.000 hektara zemljišta.

Najviše pogođene države su Španjolska i Portugal na koje otpadaju dvije trećine spaljenog zemljišta EU-a. Podaci EFFIS-a pokazuju veliki skok u broju i intenzitetu šumskih požara od 5. do 19. kolovoza, što se preklapa sa 16-dnevnim toplinskim valom na Iberijskom poluotoku.

U požarima je u tim zemljama tijekom spomenutog razdoblja živote izgubilo osam ljudi.

U španjolskim regijama Kastilja i Leon i dalje bjesni 10 šumskih požara, a 700 ljudi je evakuirano. Požari ne jenjavaju niti u sjevernom regijama Galicije i Asturiusa.

U Portugalu su temperature pale, a požar u Piodaou je ugašen nakon 12 dana. Spaljeno je 60.000 hektara zemljišta.

U šumskim požarima u EU-u je ove godine u atmosferu otpušteno 38 milijuna tona CO2.