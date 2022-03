Pranje/tuširanje/kupanje spada u osnovnu higijenu, tako da bi to trebali raditi relativno često, a naravno da ovisi od vašeg posla i kretanja među ljudima. U zadnje vrijeme, preciznije od pandemije, dobar broj ljudi počeo se kupati/tuširati češće... no, je li to i bolje?

Normalna koža zaštićena je slojem masnoća i dobrim bakterijama koje štite od isušivanja i prodora loših bakterija.

Prosječna pH vrijednost kože je 5,5, što je dobra sredina za zaštitu od štetnih mikroorganizma i negativnih utjecaja iz okoline.

Kiseli zaštitni sloj štiti kožu od infekcija, iritacija, alergija i isušivanja.

Često se agresivnim sredstvima za njegu naruši taj zaštitni sloj, uslijed čega se javlja osjećaj svraba, a koža postaje iziritirana i suha.

Javljaju se male pukotine na površini kože čime se omogućava prodor bakterijama i alergenima.

Imunološkom sistemu potrebna je određena bakterijska stimulacija, uključujući bakterije nastanjene na zaštitnom sloju kože. Ukoliko ove bakterije pranjem tijela prebrzo uklanjamo, dolazi do poremećaja jer tijelo nema mogućnosti dovoljno brzo osigurati dovoljne količine antitijela.

Koliko često se treba tuširati?

Ne postoji jedinstven odgovor, većina stručnjaka savetovat će jedno tuširanje dnevno. Ima i onih koji smatraju da je kupanje dva ili tri puta tjedno bolje za zdravlje.

Dosta toga ovisi od prirode posla kojim se čovjek bavi. Netko provede sate na suncu na polju i sigurno je da će se morati češće kupati nego netko tko je većinu vremena u hladovini.

Ipak, osobe koje imaju neke oblike alergija ili posebno masnu kožu, mogu razmisliti i o češćem kupanju. S druge strane, neka stanja kože mogu zahtijevati da se tuširanje svede na minimum.

I, koliko često se vi perete?