Vrijeme je onakvo kakvo je, svima cure nosovi ;) e pa, neki dobar čaj bi to mogao riješiti

Vrijeme je ne samo blagdana, nego i boleština... gripe, curenja nosa, šmrcanja... pa je najbolje piti - čajeve. Osim što grije i pruža osjećaj ugode, topli napitak može ublažiti simptome poput kašlja i grlobolje. Održavanje hidratacije ključno je za oporavak, a čajevi bez kofeina idealan su izbor. Bogati su i polifenolima, biljnim spojevima koji mogu ojačati imunološki sustav i smanjiti mogućnost obolijevanja, piše Health.com.

Čaj od bazge - tamnoljubičaste bobice bazge bogate su antocijanima, snažnim antioksidansima koji jačaju imunološki sustav i mogu usporiti širenje virusa. Pregled istraživanja iz 2021. godine pokazao je da dodaci prehrani od bazge mogu skratiti trajanje prehlade i ublažiti njezine simptome. Ipak, dokazi o učinkovitosti samog čaja od bazge su ograničeni. Pri pripremi treba biti oprezan jer su listovi, stabljike i nezrele bobice bazge otrovni.

Čaj od đumbira - đumbir sadrži spojeve gingerole, za koje se vjeruje da pomažu u borbi protiv virusa gripe, no to još nije potvrđeno u istraživanjima koja su provedena na ljudima. Studije su pokazale da dodaci prehrani od đumbira mogu smanjiti upale i zaštititi tijelo antioksidansima. Smanjenje upala može pomoći u oporavku, ali izravan utjecaj čaja od đumbira na prehladu još nije detaljno istražen.

Čaj od ehinaceje - ehinaceja je ljubičasti cvijet poznat po svojim ljekovitim svojstvima. Sadrži alkamide, spojeve koji pomažu tijelu u borbi protiv upala i virusa te jačaju imunitet. Neke studije pokazuju da pripravci od ehinaceje mogu spriječiti infekcije gornjih dišnih putova. Istraživanje iz 2022. pokazalo je da je čaj od ehinaceje bio učinkovitiji protiv virusa od kapsula. Važno je napomenuti da ehinaceja možda nije sigurna za trudnice i dojilje, a osobe s alergijama ili kroničnim bolestima trebale bi se posavjetovati s liječnikom.

Čaj od kamilice - kamilica se tradicionalno koristi za ublažavanje prehlade i kašlja zbog svojih protuupalnih i antioksidativnih svojstava. Iako ne postoje studije na ljudima koje bi izravno potvrdile da čaj od kamilice pomaže kod prehlade, dokazano je da poboljšava san. Budući da je kvalitetan odmor ključan za oporavak, kamilica može neizravno pomoći vašem tijelu da se izbori s bolešću.

Čaj od limuna - iako mnogi vjeruju da čaj od limuna ublažava simptome prehlade, za to nema znanstvenih dokaza. Limun je bogat vitaminom C, koji može smanjiti jačinu prehlade, ali sam čaj ne sadrži značajnu količinu ovog vitamina. Najbolji način za unos vitamina C je konzumacija svježeg voća. Unatoč tome, čaj od limuna odličan je za hidrataciju, a za dodatnu korist, u vruću vodu jednostavno iscijedite svježi sok od limuna.

Zeleni čaj - zeleni čaj sadrži katehine, vrstu polifenola koji pomažu u borbi protiv virusa, bakterija i upala. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija zelenog čaja može pomoći u prevenciji gripe. Jedna studija iz 2015. godine otkrila je da su osobe koje su pile zeleni čaj barem dvaput tjedno imale 61 % manji rizik od obolijevanja. Za maksimalnu korist, preporučuje se priprema čaja s vodom zagrijanom na 85 °C ili dugotrajno namakanje u hladnoj vodi. Dodate li u čaj malo limuna, pojačat ćete djelovanje katehina. Ipak, imajte na umu da zeleni čaj sadrži kofein pa ga konzumirajte umjereno kako ne bi ometao san.

Sve u svemu - pijte čaj, što da vam drugo kažemo...