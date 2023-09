"Globalni temperaturni rekordi nastavljaju se rušiti 2023., a najtopliji kolovoz slijedi nakon najtoplijeg srpnja i lipnja", rekla je Samantha Burgess, zamjenica direktora Službe za klimatske promjene EU-a Copernicus.

Prosječna temperatura u razdoblju od lipnja do kolovoza iznosila je 16,77 stupnjeva Celzijevih, 0,66 stupnjeva iznad prosjeka i znatno više od prethodnog rekorda od 16,48 stupnjeva postavljenog 2019. godine.

Osmomjesečno razdoblje od siječnja do kolovoza bilo je drugo najtoplije zabilježeno nakon 2016., kada je došlo do snažnog zagrijavanja El Nina, objavila je agencija. Taj klimatski fenomen koji dovodi do porasta temperature vode u Tihom oceanu ponovno se pojačava - zbog čega stručnjaci za klimu sa zabrinutošću gledaju u budućnost.

U odvojenom priopćenju, UN-ova Svjetska meteorološka organizacija (WMO) opisala je kolovoz kao najtopliji osmi mjesec u povijesti s "velikom razlikom" i drugi najtopliji mjesec u povijesti nakon srpnja 2023.

U kolovozu su zabilježene i najveće globalne prosječne mjesečne temperature površine mora od 20,98 stupnjeva Celzijusa.

"Naš planet upravo je proživio sezonu ključanja - najtoplije ljeto u povijesti. Klimatski slom je počeo", rekao je glavni tajnik UN-a Guterres.

"Znanstvenici već dugo upozoravaju što će naša ovisnost o fosilnim gorivima osloboditi. Rastuće temperature zahtijevaju pojačanu akciju. Čelnici sada moraju pojačati pritisak za klimatska rješenja. Još uvijek možemo izbjeći najgori klimatski kaos - i nemamo vremena za gubljenje", rekao je.

Glavni tajnik WMO-a Petteri Taalas rekao je da je sjeverna hemisfera prošla "ljeto ekstrema", posebno ukazujući na razorne šumske požare koji su spržili široke dijelove zemlje i naštetili zdravlju stanovništva.

"Na južnoj hemisferi opseg antarktičkog morskog leda bio je doslovno izvan granica, a globalna temperatura površine mora ponovno je dosegla novi rekord", rekao je.

Napomenuo je da se ove više temperature događaju "prije nego što vidimo puni utjecaj zagrijavanja fenomena El Nino", za koji se očekuje da će povećati temperature u drugoj godini nakon što se razvije.