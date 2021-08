Deseci klimatskih aktivista okupirali su u ponedjeljak srce financijske četvrti Züricha, prosvjedujući protiv velikih banaka i njihova financiranja projekata fosilnih goriva koji štete okolišu

Novine Blick prikazale su snimke aktivista u gužvi ispred ulaza u Credit Suisse i UBS na trgu Paradeplatz u švicarskom financijskom središtu.

"Credit Suisse i UBS do sada su učinili sve osim adekvatno reagirali na klimatsku krizu. Zato pokret za klimatsku pravdu danas okupira sjedišta Credit Suisse banke i obližnjeg ureda UBS banke kako bi skrenuo pozornost na posljedice pasivnosti i nebrige švicarskih financijskih institucija", rekla je Frida Kohlmann, glasnogovornica grupe Rise Up for Change.

Aktivisti su se prošlog tjedna okupili ispred sjedišta Credit Suissea i predstavljali se kao predstavnici švicarske banke te najavljivali prestanak financiranja fosilnih goriva.