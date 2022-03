Kingston Digital Europe Co LLP, podružnica za flash memoriju u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, danas je objavila da završava uspješnu 2021. na prvom mjestu po tržišnom udjelu SSD jedinica u distribucijskom kanalu. Potražnja za SSD tehnologijom do četvrtog tromjesečja 2021. ostala je visoka zbog kontinuiranog rasta u sektoru klijenata, poduzeća i OEM-a. U listopadu je Kingston također proširio svoj portfelj lansiranjem dva nova M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD-a visokih performansi, KC3000 i Kingston FURY Renegade.

Podaci o tržišnom udjelu iz analitičke istraživačke tvrtke TRENDFOCUS prikazali su Kingston kao broj jedan dobavljača SSD-a za klijente unutar distribucijskog kanala s 22,2 % tržišnog udjela i 22,3 milijuna SSD-ova isporučenih tijekom cijele 2021. godine. Samo u četvrtom tromjesečju tržišni udio Kingstona u SSD-u porastao je na značajnih 26,8 % unutar kanala, što pokazuje zdrav godišnji rast jedinica unatoč stalnom nedostatku komponenti. Prema TRENDFOCUS-u, ukupan broj klijentskih SSD jedinica povećao se za 12,4 % na godišnjoj razini u 2021. Jedinice prijenosnih računala porasle su za 12 % na godišnjoj razini, dok su stolna računala porasla za 1 % u istom razdoblju, odražavajući brzo usvajanje SSD diskova od strane klijenata uglavnom zbog performansi, veličine i smanjene potrošnje energije. Kingston održava konkurentsku prednost blisko surađujući sa svojim dobavljačima, partnerima i kupcima kako bi ostao fleksibilan i prilagodio se stalno promjenjivim potrebama i tržišnim uvjetima.

„U 2021. godini zabilježeno je povećanje od gotovo 9 % u ukupnoj isporuci osobnih računala1, što je najveća količina isporučena od 2014. Prijelaz potražnje računala na komercijalne modele povećao je već visoku stopu spajanja SSD-a s prijenosnim računalima i nastavio poticati prilike za rast", rekao je Don Jeanette, potpredsjednik, TRENDFOCUS.

„Rezultati istraživanja iz 2021. potvrđuju rastuću prisutnost i poziciju Kingstona na tržištu SSD-a", rekao je Tony Hollingsbee, SSD poslovni menadžer, Kingston EMEA. „Dok slavimo našu 35. godišnjicu, dokazujemo kako je Kingston dosljedan i pouzdan proizvođač rješenja za pohranu visokih performansi. Tijekom proteklog desetljeća, nastavili smo učvršćivati ​​naš portfelj proizvoda snažnom SATA ponudom, kao i različitim NVMe rješenjima optimiziranim za prijenosna i stolna računala. Potreban je cijeli tim za postizanje ovog pothvata, tako da se zahvaljujemo jer dijelimo uspjeh s našim partnerima, dobavljačima i kupcima."

Za više informacija posjetite kingston.com.