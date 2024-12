Jedan od najvećih rock bendova današnjice, Kings of Leon, nastupit će na INmusic festivalu #17 u lipnju 2025. godine!

Kings of Leon, nashvilski bend koji su 1999. osnovali braća Caleb, Nathan i Jared Followill s rođakom Matthewom, s pravom zauzima mjesto među najvećim rock bendovima svijeta. Njihov debitantski album 'Youth and Young Manhood' (2003.) donosi njihov jedinstveni zvuk i energiju i brzo osvaja naklonost kritike i publiku diljem svijeta.

Bend je nastavio nizati uspjehe s još osam uspješnih studijskih albuma: 'Aha Shake Heartbreak' (2004.), 'Because of the Times' (2007.), 'Only by the Night' (2008.), 'Come Around Sundown' (2010.), 'Mechanical Bull' (2013.), 'Walls' (2016.), 'When You See Yourself' (2021.) i najnovijim izdanjem 'Can We Please Have Fun', objavljenim u svibnju ove godine.

Kao četverostruki dobitnici nagrade Grammy i dvanaest puta nominirani za ovu prestižnu nagradu, Kings of Leon zasigurno su jedno od najvećih glazbenih imena u povijesti INmusic festivala.

Njihov povratak s nestrpljenjem iščekuju hrvatski obožavatelji, koji još pamte njihov spektakularni nastup u lipnju 2017., kada su bili headlineri dvanaestog izdanja festivala. Na INmusicu #17 pridružit će im se već najavljeni Fontaines D.C., St. Vincent i Yard Act, kao i mnogi drugi renomirani svjetski izvođači.

Festival će se održati od 23. do 25. lipnja 2025. godine, na već poznatoj lokaciji otoka Jarunskog jezera u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog festivalskog webshopa za 109 EUR (+ troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).

Ograničeni broj blagdanskih paketa po cijeni od 123 EUR (+ troškovi obrade i dostave) može se kupiti putem službenog festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu po istoj cijeni.