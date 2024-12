Američka glazbenica, bivša članica kultnih Pixiesa te predvodnica The Breedersa, svoj hvaljeni debitantski solo album predstaviti će premijerno pred hrvatskom publikom na INmusic festivalu #17

Kim Deal ubraja se među najutjecajnije glazbenice našeg doba. Izvorna basistica i su-vokal Pixiesa, pokretačke snage vala popularizacije alternativnog rocka ranih 1990-ih, te predvodnica jednako hvaljenih The Breedersa čiji je album 'Last Splash' iz 1993. ostvario i zavidan komercijalni uspjeh, uz niz zapaženih suradnji i projekata, Kim Deal je svoj prvi studijski solo album stvarala dulje od desetljeća.

'Nobody Loves You More' izdan krajem studenog 2024. okuplja pjesme od kojih su neke nastajale još na Dealinoj zadnjoj turneji s Pixiesima 2011., kao rezultat glazbenih suradnji koje su uslijedile, ili inspirirane vjenčanjima prijatelja i obiteljskim ljetovanjima - kroz pandemijske dane lockdowna, susrete sa smrću i vlastita promišljanja o ideji neuspjeha. Veći dio pjesama snimljen je u Electrical Audio studiju u Chicagu s pokojnim producentom Steveom Albinijem dok album obiluje poznatim suradnicima - kolegama iz Breedersa Kelley Deal, Mando Diaz, Jim Macpherson i Britt Walford, Raymond McGinley iz Teenage Fanclub, Jack Lawrence iz The Raconteursa, Fay Milton i Ayse Hassan iz Savagesa, itd. Na svom prvom solo albumu Kim Deal objedinjuje životnu mudrost i autorsku zrelost sa glazbenom inovativnošću i kreativnom slobodom koja istovremeno pozdravlja njezinu iznimnu ulogu u glazbenoj povijesti i otvara novo glazbeno poglavlje stoga ne čudi da je od strane mnogih glazbenih kritičara ocijenjen kao jedan od najboljih albuma protekle godine.

Kim Deal se pridružuje bogatom glazbenog programu INmusic festivala #17, uz već najavljene nastupe velikana Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, Yard Act i Seun Kuti & Egypt 80!

