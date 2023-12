Američki indie bend Khruangbin dolazi na zagrebački stadion Šalata u utorak 16. srpnja 2024.

Trojka iz Teksasa poznata je po spajanju raznih utjecaja, od soula, duba, rocka do psihodelije. Khruangbin je uvijek pričao mnoštvo glazbenih jezika u svom stvaralaštvu, pletući glazbu kroz utjecaj surf-rocka iz istočne Azije, perzijskog funka ili jamajkanskog duba.

Khruangbin - "Mr White"

Laura Lee Ochoa na basu, Mark Speer na gitari i DJ Johnson na bubnjevima počeli su stvarati glazbu u štali duboko u bespućima Teksasa, a i danas to ostaje njihovo utočište za neometano kreiranje. Ime su uzeli iz tajlandskog jezika (Khruangbin znači avion) jer tamošnji funk je bio njihova polazišna točka, a 2013. godina koja ih je lansirala u visine. Prvi singl "A Calf Born In Winter" završio je na kompilaciji Late Night Tales koju kreira Bonobo. To im je donijelo fanove u UK-u i SAD-u bez obavljenog albuma, ogromnu medijsku podršku, pozicije na radijima i započelo njihovu veliku svjetsku glazbenu avanturu.

Od debitantskog albuma "The Universe Smiles Upon You" iz 2015. koji istražuje povijest tajlandskog rocka iz 60-ih, do nasljednika "Con Todo el Mundo" nastalog pod utjecajem glazbe iz Španjolske i Bliskog istoka, bend se otisnuo na višegodišnju turneju koja ih je odvela u sve kutke svijeta. Nakon što su s instrumentalima osvojili međunarodnu publiku, uslijedio album "Mordechai" na kojem prvi put koriste vokale, uz razne utjecaje poput glazbe iz Pakistana, Koreje, zapadne Afrike, kao Indije, te gitarske glazbe iz Konga.

Khruangbin - "So We Won't Forget"

Uz samo nekoliko albuma i EP-a, Khruangbin je stvorio kultno ime i sljedbenike po cijelom svijetu, pogotovo svirajući na mjestima poput Tajlanda ili Perua, onima iz kojih vuku svoje glazbene utjecaje. Nekonvencionalni trio iz Teksasa postao je jedan od najprepoznatljivijih rock bendova na svijetu, a radeći što žele vuku utjecaje iz palete glazbenih žanrova i stvaraju svoj prepoznatljivi zvuk. Nastup na stadionu Šalata bit će prilika čuti Khruangbin koji u Zagreb premijerno donose svoj svjetski zvuk.

Khruangbin @ Villain | Pitchfork Live

Ulaznice kreću u prodaju u petak 1. prosinca u 10:00 sati po early bird cijeni od 33 eura. Ta cijena će vrijediti do 31. siječnja, a od 1. veljače cijena se penje na 37 eura. Ulaznice su dostupne na prodajnim mjestima i ​​u sustavu Eventima, te u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.