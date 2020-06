Program 'Kazalište u Močvari' organizira one-man-stand-up-cabaret show 'Konačno nešto normalno!", autora Frante Frantića, u nedjelju, 14. lipnja, u 20 sati, na terasi kluba Močvara

"Konačno nešto NORMALNO!" je predstava u kojoj jedan lik igra cijeli ansambl. Kameleonska brzina preobrazbe iz minute u minutu odvest će vas od stand-up rutina do mađioničara i njegovih trikova, akrobata, klauna, trenera opasnih životinja, specijalnog frizera i mnogih velikih zvijezda. I sve to uz posebnu interakciju s publikom, prilagođenu svim govornim područjima (s tim da je cijeli show baziran je na vizualnoj komediji). To je predstava koja se "jednom gleda, a cijeli život pamti, priča i prepričava! "

Ovaj profesionalni komični show započet je u Barceloni, u klaunskom N.C.I. institutu pod vodstvom i režijom velikog "kralja klaunova"- Janga Edwardsa. "Konačno nešto NORMALNO!" tako postaje ekskluzivno jedini show u regiji koji je režirao taj svjetski priznati klaun s četrdesetogodišnjom uspješnom karijerom.

Ulaz je besplatan, a donacije poželjne!

