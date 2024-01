Iako svoj multivitamin možete uzimati s bilo kojim pićem koje volite, to nije uvijek preporučljivo.

Pijete multivitamine? Neki piju, možda im trebaju, možda i ne... no, ako spadate u one kojima to treba, bilo bi dobro znati što ne bi trebali piti zajedno kako apsorpcija vitamina ne bi bila zaustavljena.

Da ne duljimo - bolje je popiti kavu 15 minuta prije ili nekoliko sati nakon uzimanja vitamina.

Učinak na apsorpciju

Kofein u kavi ubrzat će probavni proces pojačavanjem kontrakcija koje tjeraju hranu kroz vaš probavni trakt. Kada se vaš multivitamin brže prenosi kroz probavni proces, imat ćete manje vremena da apsorbirate vitamine i minerale koje sadrži, a neki mogu proći kroz vaše tijelo bez da se apsorbiraju, prenosi livestrong.com.

Smanjuje apsorpciju željeza

Poput čaja, zelenog lisnatog povrća i graha, kava sadrži tanine. Ako vaš multivitamin sadrži željezo, tanini mogu smanjiti njegovu apsorpciju. Tanini ometaju apsorpciju nehemskog željeza, koje se nalazi u hrani i dodacima biljnog podrijetla, uključujući multivitamine koji sadrže željezo.

Pijenje kave odvojeno od uzimanja multivitamina smanjiti će ovaj učinak. Uzmite svoj vitamin sa sokom od naranče ili drugim sokom bogatim vitaminom C kako biste povećali apsorpciju željeza.

Može ograničiti apsorpciju kalcija

Ako pijete više od dvije ili tri šalice kave dnevno, kofein u kavi može smanjiti količinu kalcija koju apsorbirate i povećati količinu kalcija koju izlučujete. Međutim, to će uzrokovati probleme s gustoćom kostiju samo ako je vaša ukupna potrošnja kalcija niska. Svaka šalica kave može uzrokovati gubitak dva do tri miligrama kalcija.

Učinak na apsorpciju tiamina

Minerali nisu jedini mikronutrijenti na koje kava utječe. Tanini u kavi mogu tiamin u vašem multivitaminu pretvoriti u oblik koji vaše tijelo teško apsorbira. Čini se da unos puno vitamina C u vašu prehranu sprječava ovaj problem, koji se čini rizikom uglavnom za ljude s niskom konzumacijom tiamina. Većina ljudi dobiva dosta tiamina u svojoj prehrani iz namirnica kao što su cjelovite žitarice, obogaćeni ili obogaćeni proizvodi od žitarica, leća, pekan orasi i grašak.