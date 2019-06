Muškarci koji su spremni na očinstvo vole veliko poprsje jer u njemu vide sigurnost za svoju buduću djecu

Grudi su većini muškarcima jedan od glavnih fetiša, pa vrijedi ona da će svake grudi naći svog obožavatelja, ma kakve bile.

No, sad imamo i egzaktne podatke - ispitali su kakve grudi muškarci vole i što to o njima govori. Ispostavilo se da je tvrdnja o tome kako muškarci vole velike grudi tek djelomično točna - vole ih muškarci lošijeg materijalnog statusa, a objašnjenje za to vrlo je zanimljivo - materijalno bogati muškarci podsvjesno znaju kako im te 'rezerve' ne trebaju, dok oni siromašni baš u bujnim ženskim grudima vide sigurnost.

Isto istraživanje pokazalo je i kako su češće muškarci koji vole velike grudi seksisti. No, nisu svi koji vole velike grudi bez novca i seksisti.

Ispostavilo se da muškarci koji su spremni na očinstvo također vole veliko poprsje jer u njemu vide sigurnost za svoju buduću djecu te oni kojima je u djetinjstvu nedostajalo majčinske ljubavi isto tako će se prije okrenuti za ženom s bujnim poprsjem i priželjkivati jednu takvu kraj sebe.

Veličina grudi nije bitna seksualno liberalnim muškarcima.

Još jedna zanimljiva činjenica za kraj: nećete vjerovati, ali gledanje u žensko poprsje produžava život - poboljšava kardiovaskularno stanje i jača optimizam.