Svjetski poznat brend koji vraća mladost zahvaljujući matičnim stanicama konačno dostupan u Hrvatskoj

Na hrvatsku beauty scenu stigao je brend o kojem se naveliko priča na globalnom tržištu - CALECIM® Professional. Riječ je o luksuznoj liniji proizvoda koja je promijenila pojam regeneracije kože i kose, koristeći moć matičnih stanica iz pupkovine, najmlađeg i najpotentnijeg izvora u prirodi.

Rezultat? Koža koja se ponaša mlađe, kosa koja izgleda zdravije - i osjećaj da ste upravo otkrili novu generaciju njege. Tajna je u patentiranom aktivnom sastojku PTT-6, jedinstvenom kompleksu koji sadrži više od 3000 prirodnih proteina i faktora rasta. Pojednostavljeno rečeno, ovaj sastojak je zaslužan za regeneraciju kože i kose, da se obnavljaju, jačaju i vraćaju svoj prirodni sjaj.

Na predstavljanje nove linije njege kože i kose o kojoj je govorila Gema King, popularna britanska hair stilistica.

Etika, održivost i čista snaga prirode

Ono što CALECIM® čini posebnim nije samo tehnologija, već i način na koji se do nje dolazi. Pupkovinska linija potječe od crvenog jelena s etičkih farmi Novog Zelanda, a pupkovina se uzima tek nakon poroda - bez ikakve štete za životinju. Iz tog prirodnog izvora izdvajaju se dragocjeni proteini, peptidi i faktori rasta, dok životinjski DNA u proizvodima ne postoji.

PTT-6®: harmonija koja vraća mladost

Ako biste djelovanje CALECIM® proizvoda mogli usporediti s glazbom, to bi bio orkestar koji vraća izgubljene tonove vaše kože. Kako starimo, naša koža i kosa propadaju. PTT-6® im vraća sklad, elastičnost i živost.

Znanstvena istraživanja potvrđuju da ovaj aktivni sastojak može potaknuti stvaranje hijaluronske kiseline za 83% i elastina za 56%. Ukratko, radi ono što svi želimo: vraća koži tonus i punoću, a kosi snagu i zdrav sjaj.

Luksuzna njega koja mijenja pravila igre

CALECIM® Professional već se koristi u vrhunskim estetskim klinikama od Londona i Dubaija do Tokija i New Yorka. Sada napokon stiže i u Hrvatsku - i donosi nam potpuno novi pogled na njegu kože i kose.

Iza brenda stoji CellResearch Corporation, biotehnološka tvrtka iz Singapura koja je godinama razvijala tehnologiju matičnih stanica za medicinsko liječenje rana i regeneraciju tkiva. Iz te znanosti kreirana je linija koja koristi iste principe iscjeljenja, ali sada u službi ljepote.

Ovo nije samo skincare brend. Ovo je pokret nove generacije ljepote - održive, etične i istinski učinkovite koji spaja ono najbolje iz svijeta znanosti i prirode, i dokazuje da prava mladost nikada ne nestaje - samo je treba ponovno probuditi.

Eksluzivni zastupnik Calecim Professional linije je Fabula de forma, a cijela linija proizvoda za njegu kože i kose bit će dostupna na webshopu i u salonu Fabula de forma kao i u partnerskim salonima.