Što je papa test?

Cervikalni bris, koji se često naziva papa test, je test osmišljen kako bi se otkrilo postoji li kod osobe veći rizik od razvoja raka grlića maternice. Test uključuje uzimanje malog uzorka stanica cerviksa, koji se zatim analizira na prisutnost infekcije humanim papiloma virusom (HPV). Dokazano je kako je visokorizični HPV odgovoran za više od 90% promjena stanica cerviksa koje dovode do raka grlića maternice, zbog čega testiranje na HPV sada čini veliki dio analize papa testa. Ako je HPV test pozitivan, tada se uzorak dodatno procjenjuje na eventualne promjene u samim stanicama.

Svrha papa testa nije dijagnosticiranje raka, već otkrivanje ranih promjena koje mogu dovesti do raka ako se ne liječe. Ako se otkriju promjene, one se mogu pratiti ili liječiti, što će spriječiti razvoj raka grlića maternice. Procjenjuje se da se do 75% slučajeva raka grlića maternice može spriječiti papa testom, kao i da bi se 83% smrti od raka grlića maternice moglo spriječiti kad bi se svi redovito testirali.

Odlazak na papa test nažalost je u padu i trenutno je na najnižoj stopi u više od 20 godina. Procjenjuje se da jedna od četiri žene ne ide redovito na pregled grlića maternice. Pandemija je dovela do smanjenja dostupnosti papa testova, no poznato je da je njihova upotreba u opadanju od prije pandemije, tj. opadala je iz godine u godinu tijekom prošlog desetljeća. Jedan od najvećih razloga neodlaska žena na testiranje je nedostatak razumijevanja i znanja o samom papa testu i strah od tog postupka.

Kome se preporučuje raditi papa test?

U Hrvatskoj se svim spolno aktivnim ženama preporučuje raditi papa test jednom godišnje, dok se u drugim zemljama, kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, papa test preporučuje svake tri godine. U slučaju da primijetite neobične simptome poput nepravilnog krvarenja ili iscjetka iz rodnice, konzultirajte se sa svojim liječnikom i provjerite trebate li napraviti papa test čak i ako vam još nije vrijeme za redovni pregled.

Kako izgleda pregled?

Pregled grlića maternice općenito se provodi kod ginekologa, u klinici za seksualno zdravlje ili specijalističkoj klinici, a test obično obavlja liječnik. Test uključuje uzimanje malog uzorka stanica grlića maternice pomoću meke četkice. Četkica se zatim pohranjuje u posebnu posudu napunjenu tekućinom prije nego što se pošalje u laboratorij za papa test na procjenu.

Cijeli postupak može trajati oko 20 minuta, ali uzimanje uzorka trajat će samo 2-3 minute. Liječnik ili medicinska sestra će vam objasniti postupak, a zatim će vam dati malo privatnosti da se pripremite. Priprema uključuje svlačenje od struka prema dolje i ležanje u stolici za pregled. Dobit ćete čisti komad plahte kojom pokrivate donji dio tijela. Uobičajeni položaj zahtijeva da ležite na leđima sa savijenim i razmaknutim koljenima.

Prvi dio testa uključuje korištenje spekuluma - cilindričnog uređaja koji se nježno umetne u vaginu te se otvori da se vidi cerviks. Zatim se malom mekom četkicom lagano vrti po površini grlića maternice kako bi se pokupile određene stanice. Stanice pokupljene četkicom stavljaju se u poseban spremnik napunjen tekućinom kako bi se mogle sigurno poslati u laboratorij na testiranje. Zatim se spekulum nježno ukloni i možete se obući - test je gotov!

Za većinu žena papa test je potpuno bezbolan. Povremeno nekim ženama uporaba spekuluma može biti neugodna. Vjerojatnije je da će se to dogoditi ako su jako zabrinute zbog testa ili imaju druge probleme, kao što su simptomi suhoće vagine tijekom i nakon menopauze. Ako je to slučaj, razgovor o tome s liječnikom ili medicinskom sestrom prije termina može pomoći u pripremi na test.

Što se događa nakon pregleda?

Nakon testa, vaš će uzorak biti poslan u laboratorij za bris grlića maternice na daljnju procjenu, a nakon što dođu rezultati, ginekolog će vas pozvati na razgovor.

Ako je vaš uzorak negativan na HPV, to znači da je manja vjerojatnost da ćete imati promjene stanica koje mogu dovesti do raka grlića maternice. Stoga se na vašem uzorku neće raditi daljnja testiranja - ginekolog će vas obavijestiti da je vaš test negativan i da biste se trebali ponovno testirati za godinu dana, ili kasnije, ovisno o vašoj dobi.

Ako je test vašeg uzorka pozitivan na prisutnost HPV-a, vrši se daljnja procjena vašeg uzorka. Stanice koje su prikupljene tijekom testa gledaju se pod mikroskopom kako bi se vidjelo jesu li se počele razvijati ikakve promjene. Ako stanice izgledaju normalno, trebate za godinu dana ponovno otići na papa test. Ako se pronađu promjene stanica, vjerojatno ćete biti pozvani na detaljniju procjenu u kliniku za kolposkopiju - to je mjesto gdje se grlić maternice pomnije pregledava kamerom.

Česti brisevi i pregledi kod liječnika mogu vam pomoći da spriječite zdravstvene probleme ili rano prepoznate rizike, kako biste što prije započeli liječenje. Najčešće je dovoljno otići na pregled jednom godišnje, tako da ga možete unaprijed isplanirati i neće vam oduzeti previše vremena, a to vam može pomoći da ostanete zdravi.