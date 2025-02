Voda je dragocjen resurs koji je u mnogim regijama oskudan. Pažljiva potrošnja vode, posebno pitke vode, od velike je važnosti. Podaci govore da se oko dvije trećine vode koja se u prosjeku svakoga dana potroši u europskim kućanstvima, potroši u kupaonicu. Jedna trećina odnosi se na osobnu higijenu, uključujući kupanje i tuširanje. Preostala trećina koristi se za ispiranje WC školjke.

No, vodu je uz minimalan trud moguće uštedjeti upravo na tim područjima.

Sedam savjeta za uštedu vode u kupaonici

Savjet 1: Umjesto kupanja odaberite tuširanje

Iako je kupka ugodna i opuštajuća, troši značajno više vode nego tuš. Dok za tuširanje u prosjeku trošimo između 40 i 60 litara, za kupanje potrošimo 150 do 200 litara. U punoj kadi nalazi se i do 250 litara.

Osim što štedi vodu, tuširanje štedi i energiju jer se voda mora zagrijati.

Savjet 2: Tuširajte se kraće

Ali pazite, ušteda vode i energije realna je samo kad je tuširanje kratko. Svake minute, oko 10 do 12 litara vode odlazi u odvod. Tuširanje dulje od deset minuta brzo može potrošiti preko 100 litara vode. Stoga se preporučuje kratko tuširanje.

Savjet 3: Ugradite glavu tuša koja štedi vodu

Glava tuša koja štedi vodu može značajno smanjiti protok vode pod tušem. Za razliku od konvencionalne glave tuša, inačica koja štedi vodu ima protok vode od 6 - 9 litara u minuti, ovisno o modelu. Mnogi modeli opremljeni su gumbom za zaustavljanje ili različitim intenzitetima.

Savjet 4: Kada ispirete WC školjku koristite tipku s dvokoličinskim ispiranjem ili tipku sa start/stop funkcijom

6 do 9 litara pitke vode u prosjeku završi u WC školjci sa svakim ispiranjem. No, moderni WC sustavi štede vodu. Uporabom Geberit tipke za aktiviranje s funkcijom dvokoličinskog ispiranja, malo ispiranje možete smanjiti na manje od 3 litre. Velika količina ispiranja može se namjestiti na 4 litre. To je moguće zahvaljujući izljevnom ventilu Geberit u vodokotliću. Raspitajte se kod svog vodoinstalatera o optimalnim postavkama za svoju WC školjku. Tipka za start/stop funkciju alternativa je tipkama za dvokoličinsko ispiranje i koristi se za ručno prekidanje procesa ispiranja.

Geberit Sigma50 tipka s funkcijom dvokoličinskog ispiranja WC školjke.

Savjet 5: Nemojte ostaviti vodu da teče

Pranje zuba, pranje ruku ili brijanje traju. Iako vam je voda obično potrebna na početku i na kraju, nema smisla puštati je cijelo vrijeme trajanja procesa. Privremeno zatvaranje slavine može uštedjeti znatnu količinu vode!

Kupaonska linija Geberit ONE

Savjet 6: Upotrebljavajte hladnu vodu umjesto tople vode

Priprema tople vode koristi dodatnu energiju. Nadalje, uvijek treba neko vrijeme da topla voda stigne od spremnika tople vode do slavine. U međuvremenu iz slavine istječe neiskorištena hladna voda. Brzo pranje ruku vrućom vodom dovodi do neproporcionalno velike potrošnje vode.

Savjet 7: Popravite slavine koje kapaju Osim što vam ide na živce, slavina iz koje stalno kapa opterećuje i vaš račun za vodu - a time i okoliš. Prljavi ili istrošeni raspršivač vode (perlator) obično je uzrok kapanja iz slavine. Njega možete jednostavno očistiti ili zamijeniti.