Nije sve tako jednostavno kao što se misli kad trebate raditi od kuće, a što se prije počnete pridržavati ovih pravila, bit će vam lakše

Nakon posla otiđite na zrak ili tjelovježbu - kad ste gotovi s poslom, presijecite dan na sličan način kao što biste s odlaskom kući iz ureda. Idealno bi bilo da prošećete, makar do dućana, ili pak odete vježbati, družiti se...

Napravite raspored i poštujte ga - kao što biste u uredu imali, i kod kuće bi trebali imati neki raspored. Ako znate unaprijed svoje zadatke, naprosto im dajte vremenski okvir. Ako ste gotovi ranije, sjajno, to će vas samo potaknuti da radite bolje, brže i efikasnije. Ako kasnite, nećete se pretjerano opustiti što je i u redu - jer, na kraju krajeva, posao morate obaviti.

Naučite raditi s listama i programskim alatima - tablice i razni drugi softverski alati mogu vam biti od velike pomoći, osobito ako se oni inače koriste u vašem poslu/tvrtki. Nemojte ih izbjegavati, jer čim ih svladate shvatit ćete koliko vam vremena štede.

Ne tretirajte svoj dom kao dom - kad radite, ne razmišljate o svom prostoru kao domu u kojemu biste trebali nešto obaviti, već se i mentalno odvojite. Znači, naprosto si zabranite 'prčkanje' po kući i obavljanje više zadataka istovremeno, to ostavite za svoje slobodno vrijeme.

Nije nužno da ste cijelo vrijeme doma - čak i ako radite od kuće, povremeno iskoristite pogodnosti toga da ne morate biti stacionirani u uredu, pa recimo otiđite u kafić s dobrom internet vezom ili u park - možda vas začudi koliko ste posla obavili samo zato jer ste promijenili okruženje.

Odjenite se za posao - ako ostanete u pidžami cijeli dan, teško ćete steći osjećaj stvarnog rada. Zbog toga vam se može činiti da naprosto samo boravite doma kao da ste slobodni, a zapravo niste. Radni dan treba svoju formu, a odjeća je doista nešto što prelama slobodno i radno vrijeme.

Osigurajte si dovoljno svjetla - najbolje bi bilo raditi negdje kraj prozora, a ako niste u mogućnosti, tada pod dobrom rasvjetom. U mračnim uvjetima rad djeluje napornije i lakše se umarate.

Stvorite i održavajte stvarni radni prostor - kao i na poslu, treba vam mjesto za rad, a najbolje ga je potpuno odvojiti - tako da ne sjedite za kuhinjskim stolom ili pred TV-om. To će vam dati stvarniji osjećaj posla, a kad završite, pospremite stvari kao što bi i u uredu.

Uzmite stvarne pauze - to je jedna od zamki, jer rad kod kuće može djelovati kao jedna velika pauza ili neprestan rad, kako god ga doživljavate. No stvar je u tome da ne bi trebali jesti i tipkati, ili stavljati rublje u veš mašinu pa prekidati posao da ga izvadite. Glava će vam biti uvijek negdje na pola, a to nije dobro ni da se osjećate produktivno ni odmoreno.