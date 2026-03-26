Cijena električne energije u Europi često se čini nelogičnom na prvi pogled: iako se struja proizvodi iz različitih izvora poput hidroelektrana, nuklearnih elektrana, vjetra i sunca, upravo plin često određuje njezinu konačnu tržišnu cijenu. Razlog za to leži u načinu funkcioniranja tržišta električne energije, koje se temelji na principu marginalne cijene.

Na europskom tržištu struje proizvođači nude energiju po svojim troškovima proizvodnje. Obnovljivi izvori poput vjetra i sunca imaju vrlo niske operativne troškove, dok su nuklearne i hidroelektrane također relativno stabilne i jeftine nakon izgradnje. S druge strane, elektrane na plin imaju znatno više troškove zbog cijene goriva. Unatoč tome, one igraju ključnu ulogu u sustavu.

Potražnja za električnom energijom varira tijekom dana i godine. Kada je potražnja visoka, u proizvodnju se uključuju i skuplji izvori energije, poput plinskih elektrana. Upravo te elektrane često su posljednje koje se uključuju kako bi zadovoljile ukupnu potražnju. Prema pravilima tržišta, cijena električne energije određuje se prema najskupljem proizvođaču koji je potreban da pokrije potražnju - takozvanoj marginalnoj elektrani. U mnogim slučajevima to je upravo plinska elektrana.

Zbog toga cijena plina ima izravan utjecaj na cijenu struje. Kada cijena plina poraste, raste i trošak proizvodnje u plinskim elektranama, što automatski podiže tržišnu cijenu električne energije za sve proizvođače. Čak i oni koji proizvode struju jeftinije (npr. hidroelektrane) prodaju je po toj višoj tržišnoj cijeni.

Dodatni razlog za važnost plina je njegova fleksibilnost. Obnovljivi izvori energije ovise o vremenskim uvjetima - sunce ne sija uvijek, a vjetar ne puše stalno. Plinske elektrane mogu se brzo uključiti i isključiti, što ih čini idealnim za balansiranje mreže i pokrivanje naglih promjena u potražnji ili proizvodnji iz obnovljivih izvora.

U razdobljima energetske krize, poput one izazvane geopolitičkim napetostima i smanjenom opskrbom plinom, cijene plina naglo rastu. Posljedično, cijene električne energije također rastu, što se odražava na kućanstva i industriju.

Iako postoje rasprave o reformi tržišta električne energije kako bi se smanjio utjecaj plina na cijene struje, trenutačni sustav i dalje se temelji na marginalnom određivanju cijene. Dok god plinske elektrane ostaju ključni izvor za pokrivanje vršne potražnje, plin će imati presudnu ulogu u formiranju cijene električne energije.