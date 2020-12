Kada ste svjesni svoje strasti, ne trebaju vam rješenja. Vrlo lako ćete naći svoju svrhu, a sve će vam u životu i krenuti naprijed

Vidite da ljudi uspijevaju oko vas i čini vam se da sve čine jako lako. Osjećate kao da ste zastali ili još gore osjećate kao da gubite vrijeme. Pa što sad? Sada je vrijeme da stvorite pozitivne promjene u vašem životu jednom zauvijek.

Započnite s pitanjem: Što volite raditi?", kaže Chris Dessi, autor i stručnjak za brendiranje za Inc. te navodi četiri pozitivne promjene koje će vama pomoći da se bolje osjećate.

1. Budite svjesni svojih misli

Meditacija može pomoći u tome. Imate kontrolu nad svojim mislima, a ne obrnuto. Vidjeti ih što jesu - samo misli. Sada ih promijenite. Ponekad kad to postane teško izgovaram naglas pozitivne stvari. U početku je možda čudno, ali kad ste na negativnom mjestu, jednostavno izgovaranje riječi "da" može vam pomoći da preusmjerite misli na pozitivnu stvar. Izgovarajte pozitivne misli.

2. Budite svjesni onoga što govorite

Mali ljudi tračaju i šire negativnost. Ako to čujete, nemojte se pridružiti. Počnite rečenice s "znate li što volim?" Prisilit ćete se da govorite o svim dobrim stvarima u vašem životu. Lako je započeti riječima "znate li što mrzim?" Teško je biti pozitivan. Povećajte svoju svijest o onome što govorite i popravite.

3. Budite svjesni onoga što čitate

Ako čitate o greškama i skandalima slavnih, od toga neće biti ništa dobro. Kad ste pročitali nešto o tuđoj nesreći i osjećali se sjajno zbog toga? Točno. Stoga hranite svoj um konstruktivnim sadržajem. Ne morate ostati bez zabave, fikcija je u redu. Ali razmislite o tome što biste mogli čitati umjesto da čitate o različitim skandalima.

4. Razmislite o svojim snovima i maštarijama

Kako izgledaju, mirišu, što osjećate? Ako znate o čemu maštate, to vam može pomoći da pronađete ono što vas zanima. Na primjer, kad zatvorite oči - možete razmišljati samo o satu joge, postati instruktor joge i otvoriti vlastiti joga studio. Kad definirate svoju strast, stvorit ćete svrhu. Ako pronađete svrhu, onda će sve ostalo doći na svoje mjesto.

I to je zapravo to... ne izgleda ni puno ni teško, ali ne zavaravajte se - nije jednostavno ni lako, no kad krene, bit će kao pjesmica...