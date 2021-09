Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti diljem svijeta, uzimajući prosječno 17,9 milijuna života svake godine

Od svih smrti uzrokovanih komplikacijama povezanih sa srcem, 85 posto njih je od srčanog ili moždanog udara.

U većini slučajeva to uzrokuje loš životni stil i loša prehrana. Iako je teško predvidjeti tko će doživjeti srčani udar, neke životne navike mogu smanjiti rizik.

Ovo su neke ključne životne navike koje trebate usvojiti kako biste spriječili srčani udar.

Ostanite aktivni - ljudi svih uzrasta moraju ostati aktivni kako bi živjeli dugo i prevenirali bolesti. Ostati aktivan ne znači da morate kupiti skupu članarinu u teretani. Samo morate osigurati da niste u sjedećem ili ležećem položaju veći dio dana, bilo da se radi o kućanskim poslovima, šetnji ili prakticiranju joge. Bitno je da se krećete. Ako je moguće, uključite kardio vježbe u vašu rutinu. Takve vježbe jačaju vaše srčane mišiće.

Pazite na krvni tlak - visok krvni tlak je vodeći faktor rizika za razvoj srčanih bolesti. Stalni visoki krvni tlak može oštetiti arterije i činiti ih manje elastičnim. To smanjuje protok krvi i kisika u vaše srce i eventualno može dovesti do srčanog udara. Čak i nizak krvni tlak može dovesti do srčanog udara.

Pazite na razinu stresa - naše mentalno i fizičko zdravlje su povezani. Previše stresa povećava aktivnost u mozgu u području povezanog s procesiranjem emocija, povećavajući rizik od srčanih bolesti poput srčanog udara. Pokušajte regulirati višu razinu stresa prakticiranjem joge ili meditacije.

Pazite na tjelesnu težinu - istraživanja pokazuju da je većina pretilih osoba izloženiha riziku od srčanog udara u usporedbi s ostalima. To je zato što pretilost povećava rizik za visoki krvni tlak i visoki kolesterol koji doprinose razvoju kardiovaskularnih bolesti. Pokušajte održavati svoju težinu, jesti zdravo, vježbati i držati se zdravih životnih navika, piše Timesofindia.

Zdrava hrana - najvažnija stvar je vaša prehrana. Balansirana prehrana može biti najbolji način za borbru protiv srčanih i ostalih kroničnih bolesti. Hrana koju konzumirate redovito može utjecati na vašu razinu kolesterola, krvni tlak i razinu šećera u krvi, a sve to može utjecati i na normalno funkcioniranje srca i dovesti do srčanog udara. Neka se na vašem tanjuru češće nađe zdrava i nutritivno vrijedna hrana bogata vitaminima i mineralima. Ograničite unos loših masti, rafiniranih proizvoda i procesirane hrane.