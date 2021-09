Gordon Ramsey je grozan - psuje, viče, dere se.... ali božanski kuha. I to je to - njegov način nije svima drag, ali kad nešto skuha, možete biti sigurni da do tada niste jeli nešto bolje.

Stoga, nije loše uzeti njegov recept za kuhanje tjestenine jer će i ova, naizgled jednostavna hrana postati mnogostruko bolja.

Dakle, to ide ovako - svoje kuhanje započinje stavljanjem vode u lonac, a uvijek koristi neki veći kako bi se tjestenina ravnomjerno skuhala. U vodu dodaje nekoliko prstohvata soli (malo veću količinu) i obilnu količinu ulja kako se tjestenina ne bi slijepila. Napominje da obavezno treba čekati da voda zavrije jer ona miješa tjesteninu u loncu.

Ako upotrebljavate dulju tjesteninu, poput špageta, savjetuje da prvo stavite jedan kraj u lonac, pričekate da omekša, a zatim je potopite cijelu kako bi se i drugi kraj skuhao. Postavite timer na vrijeme koje piše na pakiranju tjestenine, a kada je vrijeme, izvadite jedan komadić i već ćete pod prstima osjetiti je li dovoljno skuhana.

"Pod prstima je čvrsto, a kuhano. Treba biti 'al dente', dakle ne pretvrdo, ne hrskavo, ali ne ni gnjecavo."

Ocijedite tjesteninu, dodajte još malo soli, malo papra i žlicu maslinova ulja. Sve dobro promiješajte