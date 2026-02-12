Dakle, probudite se ujutro za posao, dođete u kupaonicu i izgledate k'o smrt na dopustu, a podočnjaci vam vise do koljena... i, što sada?

Tek toliko da se zna - sunce, alergije, genetika, manjak sna... sve to može biti uzrokom podočnjaka zbog koji izgledate poput rakuna. Alkohol i kava također mogu biti dežurni krivci za to. Bez obzira na uzroke, evo jednostavnih savjeta kako se riješiti podočnjaka.

Antihistaminik - alergije mogu uzrokovati nakupljanje krvi blizu tankog sloja kože ispod očiju zbog čega nastaju tamnoplavi jastučići. Trljanje očiju zbog alergija samo će još više odmoći. Držite alergije pod kontrolom anthistaminicima i anti-alergijskim kapima za oči.

Krema za sunčanje - svi mi volimo fin osunčan ten, ali previše sunca ima kontraefekt koji samo doprinosi nastanku podočnjaka. Svakodnevno koristite kvalitetne kreme za sunce i to posebno one koje su sigurne za nanošenje na delikatnu kožu ispod očiju. I ne zavaravajte se ružnim vremenom ili zimom - oni će i dalje biti tu ako ne stavite kremu...

Vitamin K - kreme za oči koje sadrže ovaj vitamin mogu vam puno pomoći ukad su u pitanju podočnjaci. Vitamin K još bolje djeluje u kombinaciji s retinolom. No, malo je vjerojatno d ćete naći proizvod koji sadrži oba elementa. Zato koristite naizmjenično kreme koje imaju retinol i vitamin K. Usput, retinol će vam pomoći i kod bora.

Sve u svemu, moguće je i najgore podočnjake riješiti s vremenom, samo treba biti uporan...