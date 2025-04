Većina ljudi ne mora potpuno promijeniti način prehrane i života da bi smanjila nisku razinu upale. Razumijevanje koje namirnice mogu izazvati upalnu reakciju pomaže pronaći bolje alternative, a dodavanje protuupalnih sastojaka može znatno poboljšati vaše opće stanje.

Stručnjaci su za portal Eat This, Not That izdvojili četiri vrste namirnica i jednu vrstu čaja koje pomažu smanjiti upalu i vratiti energiju koja se izgubila zbog utjecaja upale na organizam.

Chia sjemenke - otprilike 20 posto chia sjemenki čini protein, a neki od tih proteina mogu pomoći u smanjenju upale. Djeluju tako da umiruju upalni odgovor imunološkog sustava i štite stanice od oksidativnog stresa, prenosi Eat This, Not That. Istraživanja pokazuju da određeni spojevi u chia sjemenkama mogu sniziti razinu štetnih markera upale. Uz to, bogate su vlaknima i omega-3 masnim kiselinama koje pomažu probavi, regulaciji šećera u krvi i općenitom smanjenju upale. Dodajte žlicu chia sjemenki u zobene pahuljice, umiješajte u smoothie ili napravite jednostavan chia puding, pomiješajte ih s bademovim mlijekom i dodajte bobičasto voće.

Đumbir - đumbir ne pomaže samo kod mučnine, riječ je o snažnom prirodnom protuupalnom sredstvu s klinički dokazanom učinkovitošću kod raznih kroničnih stanja. Podržava imunološki sustav i smanjuje stres u organizmu, što ga čini izvrsnim saveznikom u borbi protiv sustavnih upala i njihovih simptoma, poput bolova u zglobovima, nadutosti i umora. Kao i kurkuma, đumbir je dostupan u obliku praha ili svježeg korijena. Za maksimalan učinak koristite svježi đumbir, skuhajte ga kao čaj s limunom i medom, dodajte u smoothie za pikantni okus ili naribajte u wokove, salatne preljeve i marinade.

Kurkuma - kurkuma je zasluženo dobila status supernamirnice zahvaljujući kurkuminu, aktivnoj tvari s jakim protuupalnim i antioksidativnim svojstvima. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je kurkumin kao siguran za konzumaciju, a brojna istraživanja potvrđuju njegove korisne učinke na smanjenje upale, prenosi Eat This, Not That. Za korištenje, kurkumu je jednostavno dodati u začinsku mješavinu prilikom pripreme mesa ili pečenja povrća. Možete je kupiti kao suhi prah ili svježi korijen, koji je često dostupan u trgovinama azijske hrane.

Slatki krumpir - slatki krumpir bogat je polifenolima, biljnim spojevima s antioksidativnim i protuupalnim djelovanjem. Također je izvrstan izvor vlakana i složenih ugljikohidrata koji pomažu u ravnoteži hormona i stabilizaciji šećera u krvi, što je posebno važno za žene u lutealnoj fazi menstrualnog ciklusa kada energetske potrebe rastu. Batat ili slatki krumpir pecite s maslinovim uljem i ružmarinom, zgnječite s češnjakom i začinskim biljem, ili narežite kuhani batat na kockice i dodajte u salatu kao hranjiv izvor ugljikohidrata.

Zeleni čaj - poput batata, i zeleni čaj sadrži mnogo polifenola, biljnih spojeva koji pomažu u borbi protiv upale. Najvažniji među njima su katehini, snažni antioksidansi koji neutraliziraju slobodne radikale, smanjuju stres na staničnoj razini i podupiru prirodne detoksikacijske procese u tijelu. Umjesto druge jutarnje kave, popijte šalicu zelenog čaja. Možete ga piti i hladnog poslijepodne, ili pripremiti matchu s toplom vodom ili zobenim mlijekom za dodatak antioksidansa.

Uglavnom, ako imate takve probleme, to su namirnice koje ih rješavaju...