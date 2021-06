Ovih dana Hrvatsku je zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val, a temperature bi pongdje mogle ići i do 40 stupnjeva. Važno je, stoga, znati kako se brzo rashladiti

Vruće je, nije li? No, nismo svi te sreće - nismo uvijek u mogućnosti biti u klimatiziranim prostorijama kada je vruće, ali postoji nekoliko načina za brzo rashlađivanje.

Čaj od peperminta - napravite čaj od peperminta, ali ne vruć. Kada umočite vrećinu u hladnu vodu dobit ćete isti efekt kao i kada je potopite u vruću. Poznato je da pepermint rashlađuje jer su njegovi listovi bogati prirodnim mentolom, a utažit će žeđ, olakšati disanje te će nas razbuditi. Redovitim unošenjem tekućine spriječit će se dehidracija koja dovodi do podizanja tjelesne temperature. Savršeno ljetno piće dobit ćete kada jednu vrećicu čaja od peperminta potopite u čašu vode s ledom.

Napravite propuh - propuh će pomoći da se dom rashladi, a ispred prozora možete staviti ventilator kako biste poboljšali efekt. Ako imate više ventilatora postavite ih po sobi. Dobar trik je i da ispred ventilatora stavite boce zaleđene vode jer će vas tako prskati sitne hladne kapljice i rashladiti vas.

Nosite pamučnu pidžamu - dokazano je da pamučne pidžame pomažu da ljudi upadnu u dubok, kvalitetan san te da brže zaspu u ljetnim mjesecima jer dopuštaju protok zraka. I dok su svila, saten i poliester idealni za hladnije noći, tanke pamučne plahte su odlične za ljeto, piše Goodto.

Maknite ljubimce s kreveta - da, spavanje s ljubimcima može imati puno blagodati za zdravlje, ali sigurno vas neće ohladiti. Naime, prosječna tjelesna temperatura čovjeka kreće se od 36,1 do 37,2 stupnja, dok je kod pasa to od 38 do 39,2 stupnja. To znači da su oni još dodatni izvor topline i da ćete se uz njih u krevetu teže rashladiti.

Pijte kokovsovu vodu - voda je najbitnija ljeti kada se treba hidrirati, posebno ako ste na suncu cijeli dan. Ipak, kokosova voda možda je još bolaj opcija od one obične kada se trebate brzinski rashladiti. Naime, u njoj ima više vitamina, minerala i elektrolita i efikasnije će vas rashladiti nakon boravka na suncu.

Probajte "egipatsku metodu" - ovo je metoda brzog hlađenja za koju morate namočiti dvije plahte u hladnoj vodi. Nakon toga ih objesite da se malo posuše kako bi bile vlažne, a ne potpuno natopljene i s njima složite krevet kako biste i inače sa suhom posteljinom. Vlažne plahte gotovo odmah će vas rashladiti bilo da idete spavati ili da želite samo malo prileći nakon boravka na suncu.

Spustite zastore - sobe okrenute suncu jako se brzo zagrijavaju i u njima je najtoplije danju. Kako biste to sprječili trebate navući zastore.

Stavite led na određene točke na tijelu - iz zamrzivača izvadite nekoliko kockica leda i prislonite ih na točke na tijelu na kojima su vam vene najbliže površini kože. To su zapešća, vrat, prsa i slijepoočnice.