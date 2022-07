Mnogi od nas su to iskusili: okupili ste se sa zabavnom grupom prijatelja i bacili ste nekoliko pića niz grlo. A pod "nekoliko", mislimo na "definitivno previše".

Prijepodne nije baš uobičajeno doba za alkohol, no kad ste recimo na moru i godišnjem odmoru, vjerojatno vam "pobjegne" neko pića... ili par njih. I onda ste u problemu - niste baš zdravi u glavi...

A za svakoga tko pije, a zatim upravlja vozilom, ili, recimo, tko ima zadatak nadzirati djecu, očito je da je opijanje opasnost za tuđe zdravlje i dobrobit.

Ali ima puno slučajeva kada si se samo malo previše zabavio, i odjednom se moraš trgnuti iz toga.

Dobri ugljikohidrati - švedski stolovi na bazi kruha mogu pomoći s upijanjem alkohola, ali bilo koja vrsta hrane u želucu može vam pomoći usporiti apsorpciju alkohola. To, naravno, može smanjiti vaše šanse da se previše opijete. "Jedenje prehrane s visokim udjelom ugljikohidrata smanjuje omjer alkohola u vašoj krvi i usporava apsorpciju", kaže dr. Siddiqui.

Enzimske tablete - što ako iskakanje pilule može odmah dopustiti bilo kojem imbiber asu DA DUI test? Tim na UCLA Henry Samueli School of Engineering and Applied Science radio je na onom koji sadrži oksidazu za razgradnju alkohola i drugom enzimu za čišćenje toksičnog otpada koji uzrokuje oksidaza. Studija, koja se pojavljuje u Nature Nanotechnology, sugerira da kapsula u osnovi obrađuje alkohol na način na koji to radi jetra. "Daljnjim istraživanjima ovo otkriće moglo bi se koristiti kao preventivna mjera ili protuotrov za intoksikaciju alkoholom", kaže autor studije Dr. Yunfeng Lu, profesor kemijskog i biomolekularnog inženjerstva, u priopćenju za medije. Lu je izvijestio da je liječenje smanjilo razinu alkohola u krvi kod miševa za 45 posto u četiri sata.

Hidratacija

Voda može biti jednako dobra u čišćenju pijanog mozga kao i u liječenju vaše žeđi. "Alkohol dehidrira tijelo, što uzrokuje mnogo nuspojava", rekla je Zehra Siddiqui, direktorica Ryan Chlesea-Clinton, neovisnog zdravstvenog centra koji liječi nedovoljno razvijenu populaciju u New Yorku.