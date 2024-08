Od različitih kulturnih tradicija do tabua - trebalo bi znati sve o menstruaciji iz raznih izvora

Prva menstruacija ili menarha označava važan dan kada djevojke postaju ženama, i različito je prihvaćen u različitim kulturama. Ovaj prirodni biološki proces povezuje djevojke diljem svijeta u moćnu vezu. Od slavljeničkih obreda do duboko ukorijenjenih tabua, kulturološke perspektive menstruacije uvelike se razlikuju. Neka društva ga prihvaćaju i slave tradicijama i ritualima, dok ga druga obavijaju šutnjom i ograničenjima. INTIMINA, brend posvećen intimnom zdravlju žena, ima za cilj promicati svijest o menstrualnom zdravlju, te donosi intrigantan spektar globalnih stavova o prvoj menstruaciji!

Brazil

U amazonskoj prašumi, pleme Ticuna iz Brazila, Kolumbije i Perua ima jedinstveni obred za djevojke koje imaju prvu menstruaciju. Poznate kao 'pelazon', mlade djevojke provode tri mjeseca do godinu dana u privatnim sobama u svojim obiteljskim domovima. Tijekom tog vremena one od starješina i drugih članova plemena uče o povijesti, glazbi i vjerovanjima svog plemena. Za razliku od praksi kao što je Chhaupadi u Nepalu, gdje su djevojke s menstruacijom izolirane, djevojke iz Ticune gledaju na pelazon kao na pozitivno razdoblje samootkrivanja i kulturnog uzdizanja. Kulminaciju čini zajednička proslava, ceremonija Pelazona, koja traje tri dana s ritualima, plesovima i gozbama.

Zapadne kulture

U mnogim zapadnim društvima menstruacija se obično tretira kao privatno pitanje, o kojem se rijetko raspravlja otvoreno, a ako se uopće raspravlja, to je korištenjem eufemizama. To može dovesti do osjećaja srama i neugodnosti za mnoge žene i djevojke. Reklame za menstrualne proizvode često koriste eufemizme i plavu tekućinu umjesto da prikazuju menstrualnu krv, ističući širu društvenu nelagodu povezanu s tom temom. Međutim, suvremeni pokreti se suprotstavljaju tim kulturnim tabuima.

Indija

U određenim zajednicama u južnoj Indiji, prva menstruacija djevojčice slavi se ceremonijom punoljetnosti poznatom kao Ritusuddhi ili Ritu Kala Samskara, koja se također naziva i svečanost pola sarija. Tijekom ovog rituala, djevojka nosi tradicionalnu odjeću pod nazivom Langa Voni, koja kombinira suknju i sari. Ova ceremonija označava prijelaz mladih djevojaka u odraslu dob, simbolizirajući njihovu spremnost da preuzmu odgovornosti unutar svoje obitelji i zajednice. Unatoč ovim pozitivnim tradicijama, sram i stigma u vezi s menstruacijom i dalje postoje u drugim regijama Indije.

Španjolska

Menstruacija je kroz povijest bila privatno pitanje u Španjolskoj, kao i u mnogim europskim zemljama. Međutim, nedavni pokreti guraju promjene. Španjolska je sada prva europska zemlja koja nudi plaćeni menstrualni dopust. Uvođenje politike menstrualnog dopusta na nekim radnim mjestima odražava pomak prema prepoznavanju važnosti menstrualnog zdravlja.

Apači

Ceremonija izlaska sunca kod Apača je ritual odrastanja unutar njihove zajednice u Arizoni i Meksiku. Odaje se čast 'Ženi koja se mijenja', cijenjenoj vjerskoj ličnosti. Ovo četverodnevno slavlje obilježava transformaciju djevojke u ženu nakon prve menstruacije. Uključuje ples, gozbu i značajne rituale poput ispijanja slamkom i simboličnog liječenja. Tijekom obreda, djevojka je odjevena u tradicionalnu nošnju, te simbolično "blagoslivlja bolesne" dok kanalizira moć "Žene koja se mijenja". Središnji ritual uključuje trčanje prema izlazećem suncu na istoku, simbolizirajući životne faze, nakon čega slijedi ples uz izlazak sunca koji označava njezinu transformaciju u ženu.

Judaizam

U judaizmu ne postoji tradicija prve menstruacije, ali postoji ritual redovitog mjesečnog krvarenja. Tradicija Nidda zahtijeva od žene da se suzdrži od specifičnih aktivnosti i fizičke intimnosti sa svojim mužem tijekom menstruacije i sedam dana nakon nje. Nakon tog razdoblja, ona sudjeluje u ritualnom kupanju poznatom kao mikve. Ovaj običaj ima za cilj obnovu duhovne čistoće.

Hupa

Plemena Hupa u sjeverozapadnoj Kaliforniji slave menarhu mlade žene Plesom cvijeća, višednevnim festivalom kojeg smatraju važnim za održavanje ravnoteže u svijetu. Tijekom ove ceremonije, djevojka nosi pokrivalo za lice od perja plave šojke i okružena je ženama koje plešu i pjevaju. Događaj kulminira gozbom i darovima koji ističu žensku snagu unutar zajednice. Ovaj ritual ima duboko kulturno značenje za pleme Hupa. Predstavlja tradiciju odrastanja i oživljavanje njihove baštine usred povijesnih nedaća. Oni vjeruju da menstruacija može vratiti sklad u svijet, podsjećajući nas da cijenimo njezinu važnost čak i u teškim vremenima.

Skandinavija

Skandinavske zemlje poput Švedske i Norveške poznate su po svojim progresivnim stavovima prema menstruaciji. Prioritet im je sveobuhvatni spolni odgoj, uključujući menstrualno zdravlje, od najranije dobi. Menstrualni proizvodi su široko dostupni i često subvencionirani, što pokazuje snažnu društvenu predanost temi menstruacije.

Menstrualne tradicije i tabui pružaju uvid u vrijednosti, vjerovanja i društvene strukture različitih kultura. Dok neka društva slave menstruaciju kao značajan obred prijelaza, druga nameću ograničenja zbog percepcije nečistoće. Istražujući te različite tradicije i zalažući se za otvorene razgovore, trebali bismo cijeniti i poštivati ​​ovaj prirodni dio života, bez stigme i diskriminacije. Dakle, sljedeći put kada vas menstruacija iznenadi, zapamtite - dio ste moćnog, globalnog sestrinstva!