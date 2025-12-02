Znanost jasno pokazuje kako osobe koje nazivamo "super agerima" - ljudi koji, kako kaže, "mogu razmišljati i pamtiti stvari poput nekoga u 30-ima ili 40-ima" - često dijele jednu ključnu naviku. "Kao neurolog, ponekad vidim super agere u svojoj ordinaciji", kaže dr. Chen.

Dr. Chen otkriva da je za očuvanje mladog mozga presudno održavanje društvenih veza. "Iako su vježbanje i dobra prehrana vrlo važni, jedina stvar koju super ageri imaju zajedničku jest to da ostaju društveni", istaknuo je.

Pozvao se i na istraživanja koja pokazuju da ti ljudi imaju deblji anteriorni cingulatni korteks - regiju mozga povezanu s emocijama, pažnjom i društvenim povezivanjem - te naglasio da se najveća razlika u načinu života super agera ne odnosi na prehranu ili dodatke, nego na to što "imaju snažnije i smislenije odnose i ostaju duboko uključeni s drugima".

Društvena izolacija može povećati rizik od demencije

Socijalna interakcija, kaže dr. Chen, djeluje poput treninga za čitav mozak. "Svaki put kada se povežete s nekim, aktivirate moždane mreže za pamćenje, empatiju, pažnju i jezik", rekao je. Dodao je da duboki odnosi pomažu snižavanju razine kortizola, dok povećavaju oksitocin i dopamin, što može čak pomoći očuvati moždanu strukturu.

Poruka je jasna: "Ako želite da vaš mozak ostane mlad, nemojte raditi samo križaljke i sudoku svaki dan. Nazovite prijatelje, pridružite se nekoj grupi, razgovarajte, smijte se i ostanite povezani".

Njegova objašnjenja potvrđuje i Alzheimer's Society, koji upozorava da društvena izolacija može povećati rizik od demencije za oko 60 posto. Organizacija ističe da je društvena uključenost povezana s većom kognitivnom rezervom, zdravijim navikama, manjim stresom i smanjenom upalom, a preporučuje aktivnosti poput grupnih tečajeva, umjetnosti, glazbe ili volontiranja kao načine za očuvanje zdravlja mozga.