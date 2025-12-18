Prema novoj globalnoj studiji srednje i velike industrijske tvrtke mogu povećati konkurentnost za 11,28 mil USD

Schneider Electric, globalni predvodnik u energetskim tehnologijama, predstavio je novo međunarodno istraživanje "Open vs. Closed: The $11.28M Question for Industrial Leaders". Studija pokazuje da zastarjeli i zatvoreni automatizacijski sustavi, sustavi u kojima je oprema zaključana na jednog proizvođača i teško ju je nadograditi, prosječno koštaju srednje velike industrijske tvrtke 7,5 % godišnjih prihoda zbog zastoja u radu, niske učinkovitosti, skupih nadogradnji i kašnjenja u proizvodnji.

Velike industrijske kompanije u prosjeku gube 45,18 milijuna USD godišnje, a manji proizvođači, proporcionalno još i više, i do 25 % prihoda, pokazuje istraživanje globalne analitičke tvrtke Omdia.

Glavni izazov: rigidna tehnologija koja usporava poslovanje

Tradicionalni, tzv. hardverski definirani sustavi zahtijevaju fizičke intervencije kod svake nadogradnje, dok korištenje više različitih platformi povećava troškove održavanja i ovisnost o dobavljačima. Čak 77 % sustava treba fizičke preinake za funkcionalne nadogradnje.

Fragmentirana infrastruktura otežava pristup podacima i smanjuje mogućnost pravovremenog donošenja odluka. To dovodi do neželjenih „silosa podataka", izoliranih skupova informacija koje nije moguće analizirati u realnom vremenu. Samo 28 % tvrtki ima pristup ključnim podacima u stvarnom vremenu.

Rješenje: otvorena, softverski definirana automatizacija

Studija naglašava da industrija treba ubrzanu transformaciju prema otvorenim i softverski definiranim sustavima tj. tehnologiji koja odvaja softver od hardvera.

To omogućava:

bržu prilagodbu tržišnim promjenama

lakše povezivanje sustava različitih proizvođača

učinkovitiju proizvodnju manjih serija

bolju iskorištenost podataka za pametnije odlučivanje

smanjenje troškova i povećanje produktivnosti

Schneider Electric već implementira takva rješenja kod globalnih klijenata, najčešće kroz pilot-projekte koji se zatim šire na pogone i više lokacija.

„Naši kupci svakodnevno potvrđuju isti izazov: industrijski sustavi moraju se mijenjati brzinom kojom se mijenja tržište. Posebno je ohrabrujuće što male i srednje tvrtke, okosnica ekonomije, imaju najviše za dobiti," izjavila je Gwenaëlle Avice Huet, izvršna potpredsjednica za industrijsku automatizaciju u Schneider Electricu.

Godišnji financijski učinci prema kategorijama

6,1 milijun USD : gubici zbog slabe agilnosti i trenutačne neprilagodljivosti sustava

2,28 milijuna USD : troškovi neučinkovitosti i održavanja

1,2 milijuna USD : gubici zbog loše kvalitete podataka i ograničenog pristupa informacijama

1,7 milijuna USD: troškovi usklađivanja s regulativama i ekološkim standardima

„Svako tromjesečje kašnjenja u modernizaciji zatvorenih sustava znači više od milijun USD izgubljene vrijednosti," dodala je Anna Ahrens, glavna analitičarka Omdije.

Cijeli izvještaj Omdie možete pronaći ovdje.