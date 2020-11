Barem dva puta godišnje nađemo se u situaciji kada je potrebno napraviti novu organizaciju ormara. Najčešće se to događa s promjenom godišnjih doba kada laganiju odjeću zamjenjujemo toplijom odjećom i obrnuto.

Došlo je hladnije vrijeme i zima počinje pokazivati svoju ljepotu predivnim uzorcima mraza na prozorima koji podsjećaju da je vrijeme da izvučemo vunene veste i udobne kapute kako bi uživali u svemu što zima donosi.

Kako ne bismo izludjeli pogledom na neuredne police jer smo u žurbi morali pronaći i izabrati majicu dugih rukava, vrijeme je za zimsku organizaciju ormara. To znači da ćemo ljetne stvari pospremiti u više police, a zimsku odjeću staviti na dostupnije mjesto.

Uzimanje vremena za čišćenje i organiziranje ormara sjajan je način da osvježite svoje dnevne odjevne kombinacije.

Vjerojatno ćete pronaći odjevne komade na koje ste zaboravili i otkriti što vam ove sezone nedostaje kako biste to i kupili.

Jeste li spremni na pustolovinu u džungli ormara? Donosimo vam savjete kako jednostavno organizirati ormar i u tome uživati.

Riješite se odjevnih predmeta koje ne nosite

Možda najteži zadatak čišćenja ormara za mnoge je rješavanje odjeće koju ne koristite. Svi u ormarima imamo hlače ili haljinu koji su u izlogu trgovine izgledali odlično, ali ih nikada nismo odjenuli ili smo ih odjenuli samo jednom nakon kupnje.

Unatoč tome nismo ih tako lako spremni pokloniti, a može nam teško biti i predvidjeti koji odjevnim predmet neće biti potreban. Ipak, ovaj zadatak je potrebno obaviti jer je veoma koristan. Micanjem odjevnih predmeta koje ne nosimo stvaramo prostor za bolju organizaciju ormara čime taj prostor postaje pristupačniji.

Započnite uklanjanjem odjeće koja vam se ne sviđa ili ju niste nosili više od godinu dana. Odjeću za svečane prilike poput večernjih haljina ili odijela naravno ne morate ukloniti jer ćete ju sigurno iskoristiti u posebnim događajima u životu. Predlažemo da ipak donesete odluku i poklonite odjeću koju ne nosite jer vama ne koristi, a nekome je potrebna. U svrhu organizacije ormara predlažemo da odvojite odjeću koju ćete zadržati od one koju biste poklonili.

Ispraznite i očistite ormar

Nakon što odvojite odjeću koju biste poklonili od one koju ćete zadržati predlažemo da iz ormara izvadite i ostatak odjeće i modnih dodataka i potpuno ga ispraznite. Nakon toga možete očistiti i osvježiti vaš ormar policu po policu.

Organizirajte ormar po vrsti odjevnog predmeta pa po boji

Neki vole organizirati događaje, prostor u kojem žive ili ormar, dok drugi u tome baš i ne uživaju. Ova druga skupina ljudi ipak ne mora očajavati jer im donosimo par jednostavnih smjernica koje olakšavaju proces organizacije i mogu odvesti do urednijeg ormara. Bilo bi dobro za početak odrediti koji dijelovi ormara su za koju vrstu odjevnih predmeta. Hlače neka budu u pretincu s hlačama, kratke majice s kratkim majicama, veste s vestama i slično. Nakon toga, organizirajte te odjevne predmete po bojama. Objesite ili složite odjeću redom od najsvjetlije boje do najtamnije. To će vam pomoći da lako pronađete odjeću koju tražite, a bit će vam jednostavnije kombinirati boje koje nosite u dnevnim kombinacijama.

Koristite odgovarajuće vješalice

Ako imate puno različitih vješalica u ormaru, od šarenih plastičnih do drvenih glomaznih ili onih manjeg oblika, vaš ormar može djelovati kaotično. Smanjite vizualni nered tako da koristite istu vrstu vješalica za cijeli ormar čime će taj prostor izgledati urednije i preglednije. Predlažemo korištenje baršunastih vješalica ako imate puno teških odijela i sličnih odjevnih komada, ili drvenu vješalicu ako imate puno skliskih svilenih majica.

Smotajte kratke majice, pidžame i odjeću za vježbanje u kutije za skladištenje

Odjevni predmeti poput pamučnih košulja, tajica i poliesterskih kratkih hlača većinom su napravljeni od tanke tkanine što ih čini savršenim za spremanje na način kojim štetimo prostor u ormaru. Umjesto da slažete te odjevne predmete na klasičan način, predlažemo da ih jednostavno preklopite na odgovarajuću veličinu i zarolate u uredne smotuljke.

Ovako složenu odjeću možete poslagati u kutije za skladištenje koje se jednostavno umeću ladice ili police. Na taj način ovi odjevni predmeti su pregledniji, a zauzimaju manje prostora.