Kao što jako dobro znamo, hodanje je praktična i učinkovita vježba koja može pomoći u sagorijevanju kalorija, poboljšati zdravlje vašeg kardiovaskularnog sustava i podići vaše raspoloženje. Vjerojatno ste dosad u životu barem jednom čuli da bi u danu, za zdravlje i mršavljenje, trebali napraviti deset tisuća koraka, iako mnogi ne naprave ni upola toliko.

Ako se i vi borite s time da u danu napravite ovoliki broj koraka, osobna trenerica, Kyrie Furr, izdvojila je korisne savjete koji će vam pomoći da ispunite svoje ciljeve.

Kad god možete, idite u jutarnje šetnje - jutarnje šetnje pokreću metabolizam i stvaraju pozitivno raspoloženje za ostatak dana. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, jutarnje šetnje mogu smanjiti šanse za razvoj dijabetesa, bolesti srca i visokog krvnog tlaka. Furr savjetuje da dan započnete brzom šetnjom po susjedstvu ili lokalnom parku. Ciljajte na najmanje 30 minuta kako biste počeli brojati korake. Jutarnje šetnje su izvrsna prilika da odahnete i uzmete vremena za sebe prije nego što na red dođu sve obveze tog dana.

Kad negdje idete autom, parkirajte malo dalje - parkiranje dalje od odredišta jednostavan je način za povećanje dnevnog broja koraka. "Možda se čini glupo, ali parkirajte automobil dalje od ulaza dok obavljate određene poslove ili idete u nabavu namirnica. Ova metoda prisilit će vas da napravite više koraka kako biste stigli do odredišta, čime ćete povećati svoje dnevne korake", ističe osobna trenerica.

Ne zaboravite tijekom šetnje ostati hidrirani - prema studiji iz 2021. objavljenoj u Journal of Human Kinetics, održavanje hidratacije ključno je za optimalnu tjelesnu izvedbu i maksimiziranje dobrobiti tjelesne aktivnosti, prenosi Eat This, Not That.

Nemojte uvijek šetati istom rutom - promjena rute za hodanje čini cijeli proces zanimljivijim. Ako stalno hodate istom rutom, nakon nekog vremena može vam dosaditi, te ćete biti manje motivirani za šetnju. Ove promjene su zabavan i uzbudljiv način za istraživanje novih mjesta.

Pobrinite se da šetnja ponekad bude izazovna - kako biste sagorjeli više kalorija, mijenjajte tempo hodanja i uključite nagibe. Ako hodate vani, pronađite neka brda za penjanje, ili ako ste na traci za trčanje, nemojte bježati od postavke nagiba.

Postavite si realne ciljeve - postavljanje realnih ciljeva ključno je za održavanje motivacije i dosljednosti. Kao i kod bilo kojih drugih životnih ciljeva, pa tako i u postizanju deset tisuća koraka dnevno, na početku je važno započeti s ciljevima koji se mogu ostvariti i postepeno povećavati broj koraka kako ne bi došlo do upale mišića i ozljeda.

Pratite svoj napredak - ako želite bilježiti svoje korake, otkucaje srca i slično, razmislite o korištenju uređaja ili aplikacija koje vam omogućuju praćenje tih funkcija. Furr ističe da "korištenje ovakvih uređaja nije 100 posto točno, ali će vam pomoći da bolje shvatite koliko se krećete tijekom dana. Praćenje koraka i ostalih funkcija može vam također pomoći da ostanete motivirani i odgovorni prema sebi i svom zdravlju".

Tijekom kišnih dana, koristite traku za trčanje - kada je vani loše vrijeme i ne želite izlaziti šetati izvan kuće, dobro rješenje može biti traka za trčanje. Korištenje ove sprave odlična je alternativa koja će vam pomoći da ostanete dosljedni svojoj dnevnoj rutini hodanja.

Šetajte ljubimce - kada idete u šetnju, nemojte zaboraviti povesti svoje životinje. Iako vlasnici pasa ionako idu u šetnje nekoliko puta dnevno, osim šetnje samo kako bi se zadovoljile potrebe psa, vlasnici ih mogu povesti i u dulje šetnje koje će dobro utjecati na zdravlje njihovih ljubimaca. Šetnje s ljubimcima zabavan su način da budete aktivni i uživate u kvalitetnom vremenu s ljubimcima. "Izvedite svog psa u šetnju više puta tijekom dana. Psima je potrebna redovita tjelovježba, a šetnje će koristiti i njima i vama", zaključuje Furr.

Usredotočite se na intenzitet - intenzitet dnevnih šetnji važan je koliko i broj koraka koje napravite. Kako biste podigli intenzitet hodanja na sljedeću razinu, uključite intervale brzog hodanja kako biste povećali broj otkucaja srca i maksimizirali sagorijevanje kalorija, prenosi Eat This, Not That.

I to bi, zapravo, bilo to... sretno!