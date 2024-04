Sprema nam se opaka promjena vremena... do sad je bilo preko 25 stupnjeva, laganini ljeto skoro, no, unutar 24 sata temperatura pada gotovo 20 stupnjeva, kiša i ostale ljepote proljetnog vremena...

Liječnici kažu kako im se u ordinacije prilikom značajne promjene vremena obično javljaju ljudi sa tipičnim simptomima kao što su osjećaj mučnine, depresija, vrtoglavica, glavobolja, migrena, visok ili nizak krvni tlak te opća tjelesna slabost i neobjašnjiv umor. Nagađaju da je razlog tome češći boravak u zatvorenim prostorima, zbog čega je sposobnost aklimatizacije tijela smanjena.

Pri promjeni vremena, dodaju, posebno za vrijeme oluje ili jakog vjetra, u atmosferi dolazi do stvaranja više pozitivnih iona koji nepovoljno djeluju na organizam. Ljudi će primijetiti česte promjene raspoloženja i razdražljivost. Može doći do pogoršanja stanja kod kroničnih bolesnika. Simptomi se javljaju od 24 do 48 sati prije vremenske promjene, a mogu se manifestirati oko dan ili dva.

U tim situacijama ne valja posezati za kućnom ljekarnom i nasumično uzimati lijekove, nego kronični bolesnici moraju nastaviti s redovitom terapijom, a u slučaju da im ne pomaže, mogu se kao i ostali, konzultirati sa svojim liječnikom obiteljske medicine. Usto, stručnjaci preporučuju alergičarima pravodobno uzimanje lijekova jer bi u zraku mogla biti povećana razina alergena. Oboljeli od alergije o koncentraciji peludi u zraku mogu se informirati na raznim aplikacijama.

Dramatične promjene vremena dodatno povećavaju podražaj vegetativnog sustava, a to sve utječe na razne bolesti. Dodatno, visoke temperature uzrokuju širenje krvnih žila kako bi se organizam uz termoregulaciju bolje rashladio, dok naglo zahlađenje vodi do naglog stezanja i sužavanja krvnih žila. Liječnici upozoravaju kako je to posebno opasno kod ljudi koji imaju probleme s visokim krvnim tlakom, a već oštećene žile se radi takve promjene dodatno oštećuju.

Sve u svemu, pazite sljedećih dana na sebe i odmah se javite liječniku ako se nešto značajno promijenilo...