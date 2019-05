Vaša odjeća odaje informacije o vama, točnije vaš stil ponekad može biti ogledalo vašeg karaktera. Za mnoge muškarce odabir odjeće nije lagan zadatak i ponekad imaju poteškoće kada idu u kupovinu.

Naravno i higijena ima ključnu ulogu, jer bez obzira na to koliko truda uložite u svoju odjevnu kombinaciju, ako je vaša odjeća neispeglana, prvi dojam koji ostavljate neće biti onakav kakav želite,.

Iako se ovaj savjet ne odnosi direktno na vaš izgled, morate zapamtiti koliko je bitno imati samopouzdanje. Ako niste zadovoljni svojim izgledom, ne možete očekivati ni od drugih da budu. Ljudi sa samopouzdanjem se uvijek ističu u masi i ostavljaju dobar prvi utisak.

Ako se niste dovoljno naspavali to će se vjerojatno odraziti na vaš izgled, točnije na izgled vaše kože. Ako želite zdravu kožu morate uskladiti raspored spavanja. Ovako, ne samo da ćete se bolje osjećati, nego ćete bolje i izgledati.

"Higijena je pola zdravlja." To je stara poslovica koja je definitivno istinita. Osim toga što ćete održavanjem higijene održavati i dobro zdravlje, ovo će imati i veliki utjecaj na vaš izgled. Održavajte vašu kosu čistom, bradu urednom i uvijek se trudite da dobro mirišete. Nemojte nositi staru odjeću... i to bi bilo to!