Država i zadovoljstvo ne bi trebali imati previše veze, a pogotovo osjećaj kvalitete života - ali ipak ima.

Vjerovali ili ne, što su ljudi zadovoljniji državom u kojoj žive to se bolje osjećaju općenito u životu, a naročito oni koji imaju jako mala primanja ili pak žive u jako siromašnim zemljama.

Rezultat je to istraživanja koje se temelji na podatcima iz Gallupove svjetske ankete (Gallup World Poll) koji su obuhvatili po preko 1.000 ljudi iz 128 zemalja (ukupno 130.000 ispitanika).

Ljudi su ispitivani o zadovoljstvu radnim mjestom, ukupnim kućnim primanjima, o zadovoljstvu životom kojeg vode, te državom u kojoj žive, piše časopis Psihološka znanost (Psychological Science).

„Mi smo predviđali da će ljudi koji već prolaze kroz teške trenutke - oni s malo novca u jako siromašnim zemljama - potražiti druga područja gdje bi si možda mogli olakšati život", kazao je Mike Morrison sa Sveučilišta Illinois, jedan od istraživača. No on je s kolegama Loius Tay i Edom Dienerom došao do sljedećeg zaključka - bez obzira u kojoj državi živjeli i u kojoj zemlji bili, ako se osjećamo dobro vezano za tu zemlju i na nju gledamo blagonaklono, to je izravno i pozitivno povezano i s našim osobnim općim psihofizičkim stanjem.

Drugim riječima, ako nam se sviđa naša zemlja, osjećat ćemo se bolje i umno i tjelesno.

Zanimljivo, ta je povezanost puno jača kod ljudi s malim primanjima i koji žive u siromašnim državama. Kod Zapadnjaka, naravno, to uopće nije tako.

Što vi mislite o tome? Gajite li ljubav i simpatije prema vlastitoj domovini onakvoj kakva je sada, te utječe li to na ono kako se općenito osjećate?

Ako pitate većinu Hrvata, koliko je nama poznato, odgovor je - NE... i do po svim točkama. Na žalost, samo mali broj njih ima koristi od ove države, a ostatak odrađuje tešku karmu... jer nas kradu, varaju i lažu u oči, otvoreno i bez srama.

Pa onda, dragi naši čitatelji, a zašto ne promijenite nešto? Možete već na prvim izborima za četiri i pol mjeseca....