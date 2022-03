Huawei Health i Watch GT Runner - sve što trebate da postignete željjenu formu prije ljeta

Konačno je stiglo proljeće, a sa njim topliji i dulji dani. Mnogi planiraju početi vježbati, ali ne znaju kako započeti. Odabir plana treninga može biti izazovan, odlasci u teretane nekima stvaraju stres, a vježbanje kod kuće zahtjeva dodatnu opremu. Trčanje je odličan izbor zato jer ne zahtijeva odlaske u teretanu niti dodatnu opremu. Svatko može iskopati stare tenisice iz ormara, prebrisati prašinu sa njih, te napraviti prvi korak ka željenoj ljetnoj formi.

Huawei je nedavno predstavio Watch GT Runner, specijalizirani sat za trčanje namijenjen rekreativnim i profesionalnim trkačima. Novi pametni sat može trkačima početnih razina pružiti podatke i prijedloge o intenzitetu i obujmu treninga, vremenu oporavka i još mnogo toga. Sat djeluje kao osobni trener na zapešću korisnika, koji koristi znanstvenu metodu prikupljanja i analize podataka, kako bi svakom korisniku pružio plan treninga prilagođen njegovim trenutnim sposobnostima. Bilo da ste početnik, ozbiljan trkač ili ste jednostavno ispali iz forme, Watch GT Runner pomoći će vam postići željenu formu za ljeto.

Program znanstvenog trčanja

Prije nego krenete trčati, potrebno je prilagoditi plan treninga svojim trenutnim sposobnostima trčanja, a Watch GT Runner to čini na temelju vašeg spola, visine i težine, prosječnog pulsa, udaljenosti i učestalosti trčanja te mnogih drugih parametra. Nakon prve pretrčane dionice, Huaweijev indeks sposobnosti trčanja (RAI) analizira vaše zone otkucaja srca, tempo i pretrčanu udaljenost, te vam pruža detaljnu analizu trenutnog stanja i plan treninga kojim ćete postići željene rezultate. No to je tek početak. Nakon prvih rezultata, poželjet ćete vaše trkačke sposobnosti podići na novu razinu, a u tome će vam pomoći Huawei Health aplikacija.

Huawei Health aplikacija

Mnogim ljudima je ponekad teško pokrenuti se jer ne znaju ni sami odakle bi trebali početi. AI trener trčanja analizira vaše osobne podatke i trenutnu kondiciju, te svakome pruža potpuno prilagođeni plan treninga, neovisno o spolu, starosti, visini, težini ili trenutnoj kondiciji. AI trener trčanja će svakom trkaču točno reći kako, kada i koliko vježbati, a glasovna značajka Voice Trainer će vas dodatno motivirati tijekom trčanja. Prilagođeni plan treninga automatski će se sinkronizirati s Watch GT Runnerom putem Huawei Health aplikacije. Ona pruža pregled zapisa o trčanju, različitih zona otkucaja srca i zasićenosti kisika u krvi, a čak vam omogućuje i praćenje razine stresa i kvalitete sna, što su dva bitna parametra za oporavak nakon treninga. Huawei Health aplikacija dostupna je na AppGallery trgovini, a kompatibilna je sa svim iOS i Android uređajima.

Idealno je vrijeme za trening na otvorenom, stoga iskoristite sunce, svjež zrak i ranoproljetni optimizam kao motivaciju za početak vaše trkačke avanture. Stavite Watch GT Runner na svoje zapešće, povežite ga s Huawei Health aplikacijom i postignite željenu formu prije ljeta.

